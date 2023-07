Εξιτήριο πήρε ο γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μπρόνι, μετά την καρδιακή ανακοπή

Εξιτήριο από την κλινική που είχε νοσηλευτεί μετά το καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν, πήρε ο Μπρόνι Τζέιμς.

Ο 18χρονος αθλητής και γιος του αστέρα των Λέικερς βρίσκεται στο σπίτι του, όπου προσπαθεί να ξεπεράσει τη συγκεκριμένη δύσκολη στιγμή.

Το ιατρικό κέντρο Cedars-Sinai, όπου είχε νοσηλευτεί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως όλα είναι πλέον καλά για τον ταλαντούχο μπασκετμπολίστα, ο οποίος φοιτά στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ΛεΜπρόν σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη και την υποστήριξη, αναφέροντας πως όλοι είναι ασφαλείς και υγιείς στην οικογένειά του.

Το μήνυμα του Λεμπρόν Τζέιμς:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους αμέτρητους ανθρώπους που έστειλαν στην οικογένειά μου αγάπη και προσευχές. Σας αισθανόμαστε και είμαι τόσο ευγνώμονες. Όλοι είναι εξαιρετικά. Έχουμε την οικογένειά μας ενωμένη, ασφαλή και υγιή και νιώθουμε την αγάπη σας. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε όταν είμαστε έτοιμοι, αλλά ήθελα να πω σε όλους τι σημαίνει η υποστήριξή σας σε όλους μας».

