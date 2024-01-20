Με Ντραγκόφσκι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης

Την προετοιμασία του για την αυριανή (21/01, 19:30) εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Μετά το τέλος της απογευματινής προπόνησης, ο Φατίχ Τερίμ ανακοίνωσε την αποστολή των «πρασίνων» με την οποία θα αντιμετωπίσουν αύριο στη Λεωφόρο τους Αρκάδες, με το όνομα του νεοαποκτηθέντα, Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, να συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Τούρκου προπονητή!

Μάλιστα, ο Πολωνός τερματοφύλακας, πραγματοποίησε απόψε την πρώτη του προπόνηση, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει και να συνομιλήσει για πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες.

Από εκεί και πέρα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τσέριν, Τζούριτσιτς και Γερεμέγεφ,, ενώ, θεραπεία και ασκήσεις στο γυμναστήριο έκαναν οι Ιωαννίδης, Παλάσιος και Χουάνκαρ, με τους Μάγκνουσον και Πάλμερ–Μπράουν να ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα.

Τόσο οι παραπάνω οκτώ ποδοσφαιριστές, όσο και ο τιμωρημένος, Βιλένα, που θα εκτίσει αύριο την τιμωρία μιας αγωνιστικής (όπως και ο Τζούριτσιτς), τέθηκαν εκτός αποστολής.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Ντραγκόφσκι, Μαργκόνο, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Σπόραρ, Μπερνάρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Τσοκάι, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Αράο, Βέρμπιτς, Ακαϊντίν.

