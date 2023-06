Έκανε τον Γιάννη... τερματοφύλακα η FIBA!

Την επιθυμία του Γιάννη... πραγματικότητα έκανε η FIBA!

O Έλληνας σούπερ σταρ ανέβασε τη Δευτέρα (5/6) ένα χιουμοριστικό ποστ στο twitter, στο οποίο ουσιαστικά τόνισε τα ακραία ποσά που δίνονται για ποδοσφαιριστές στη Σαουδική Αραβία, γράφοντας «Καθόμουν στον καναπέ μου και σκρόλαρα στην αρχική μου σελίδα. Μέσι, Ρονάλντο και Μπενζεμά, αν χρειαστείτε τερματοφύλακα, ενημερώστε με».

Η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ έβαλε τον Αντετοκούνμπο δίπλα στον Καρίμ Μπενζεμά (πήγε στην Αλ Ιτιχάντ), στον Λιονέλ Μέσι (έχει πρόταση από την Αλ Χιλάλ) και στον Κριστιάνο Ρονάλντο (παίζει στην Αλ Νασρ) και τον έντυσε τερματοφύλακα, αναρωτώμενη «ποιος θα μπορούσε να κερδίσει αυτή την ομάδα;».

I was just sitting on my couch scrolling through For you page. Messi Ronaldo and Benzema. If you’re looking for a goalie for next season, let me know. 😂😂😂