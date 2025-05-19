Για το τι πρεσβεύει για την Αθήνα και την περιοχή του Βοτανικού μίλησε ξανά σε τηλεοπτικό σταθμό ο Χάρης Δούκας.

Μιλώντας στο Kontra συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η Διπλή Ανάπλαση και τα νέα γήπεδα που θα στεγάσουν το ποδόσφαιρο, αλλά και τα τμήματα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, θα αποτελέσουν έναν νέο πνεύμονα πρασίνου.

Υπογράμμισε μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να παραδοθεί σε έναν χρόνο καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ πρόσθεσε ότι μέχρι το Απρίλιο του 2027 θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δημιουργούμε νέο πνεύμονα πρασίνου στον Βοτανικό, μαζί με τα δύο γήπεδα του Παναθηναϊκού, το ποδοσφαιρικό και του Ερασιτέχνη. Θα είναι μιάμιση φορά ο Εθνικός Κήπος και θα είναι έτοιμο σε ένα χρόνο από τώρα. Φτιάχνονται δέκα κήποι βροχής στον Βοτανικό, όπου θέλουμε να κατευθύνουμε το βρόχινο νερό, σε μία περιοχή που είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Είναι μεγάλο πρόγραμμα, που πρέπει σε ένα χρόνο να παραδοθεί, διότι χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Είναι το χρονοδιάγραμμα που μας έδωσαν οι κατασκευαστές για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μέχρι τον Απρίλιο του 2027 θα έχει παραδοθεί και σε ένα χρόνο θα έχει σηκωθεί σε ένα επίπεδο, που θα μπορούμε όλοι να βλέπουμε τις κερκίδες. Θα χρειαστεί μετά να τοποθετηθεί το επάνω κομμάτι. Βιοκλιματικό θα είναι, με φωτοβολταϊκά, με μία σειρά από νέες τεχνολογίες. Το γήπεδο αυτό είναι καταλύτης. Και τα δύο γήπεδα. Σε αυτά προσαρμόζεται μία ολόκληρη περιοχή, η οποία ήταν μία τρομακτική χωματερή για πολλά χρόνια. Σκεφτείτε ότι βγάλαμε 150.000 τόνους σκουπιδιών τον τελευταίο ένα χρόνο. Έτσι ολοκληρώθηκε η απορρύπανση. Σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μία πράσινη γειτονιά, ενάμιση χιλιόμετρο από την Ομόνοια. Όταν φτιαχτεί το γήπεδο στον Βοτανικό, τότε το γήπεδο της Λεωφόρου θα γκρεμιστεί και θα γίνει μουσείο του Παναθηναϊκού, πάρκο και από κάτω πάρκινγκ».

