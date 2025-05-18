Ο Κλαούντιο Ρανιέρι λέει «αντίο» στους πάγκους στο τέλος της φετινής σεζόν, όμως δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη της Serie A, αποχαιρέτησε οριστικά το «Ολίμπικο».

Φυσικά, οι οπαδοί της Ρόμα δεν θα μπορούσαν να τον αφήσουν να... φύγει έτσι. Οι «τζαλορόσι» του ετοίμασαν ένα μυθικό κορεό και τον αποθέωσαν όταν βγήκε από τα αποδυτήρια, πριν αρχίσουν να τραγουδούν μαζικά τον ύμνο του συλλόγου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ρανιέρι πέρσι είχε αποσυρθεί ξανά επίσημα, ωστόσο είχε αφήσει ένα παραθυράκι ανοιχτό μόνο αν τον χρειαζόταν η Ρόμα, όπως και έγινε δηλαδή και ανέλαβε την ομάδα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Μάλιστα, οι «τζαλορόσι» είχαν συμφωνήσει με τον έμπειρο τεχνικό μετά τη θητεία του στον σύλλογο να αναλάβει πόστο, και μένει να φανεί ποιο θα είναι αυτό...

A fitting tribute to a great man 🖼️#RomaMilan pic.twitter.com/ogrNqyfB8e — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 18, 2025

