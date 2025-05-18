Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανατριχίλα και συγκίνηση στο Ολίμπικο: Αποχαιρέτησαν τον Ρανιέρι με φοβερό κορεό οι φίλοι της Ρόμα

Οι φίλοι της Ρόμα αποφάσισαν να αποχαιρετήσουν με απίθανο τρόπο τον Κλαούντιο Ρανιέρι στο τελευταίο του παιχνίδι στο «Ολίμπικο»

Ρανιέρι

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι λέει «αντίο» στους πάγκους στο τέλος της φετινής σεζόν, όμως δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη της Serie A, αποχαιρέτησε οριστικά το «Ολίμπικο».

Φυσικά, οι οπαδοί της Ρόμα δεν θα μπορούσαν να τον αφήσουν να... φύγει έτσι. Οι «τζαλορόσι» του ετοίμασαν ένα μυθικό κορεό και τον αποθέωσαν όταν βγήκε από τα αποδυτήρια, πριν αρχίσουν να τραγουδούν μαζικά τον ύμνο του συλλόγου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ρανιέρι πέρσι είχε αποσυρθεί ξανά επίσημα, ωστόσο είχε αφήσει ένα παραθυράκι ανοιχτό μόνο αν τον χρειαζόταν η Ρόμα, όπως και έγινε δηλαδή και ανέλαβε την ομάδα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Μάλιστα, οι «τζαλορόσι» είχαν συμφωνήσει με τον έμπειρο τεχνικό μετά τη θητεία του στον σύλλογο να αναλάβει πόστο, και μένει να φανεί ποιο θα είναι αυτό...

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κλαούντιο Ρανιέρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark