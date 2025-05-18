Τις τελευταίες ημέρες, έχει γίνει viral στα social media η ερώτηση «ποιος θα νικούσε σε μάχη 100 ανδρών με έναν γορίλα;». Σε μία παραλλαγή του συγκεκριμένου ερωτήματος, απάντησε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ κλήθηκε από κάποιον ακόλουθό του στα social media να επιλέξει τέσσερις παίκτες του NBA που θα έπαιρνε μαζί του σε μία υποτιθέμενη μάχη με έναν γορίλα.

Ο «Greek Freak» επέλεξε τον Στίβεν Άνταμς (Ρόκετς), τον Ίβιτσα Ζούμπατς (Κλίπερς), τον Ζακ Ίντι (Γκρίζλις) και τον Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), δίνοντας έμφαση στο ύψος και στον όγκο!

