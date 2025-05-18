Τις τελευταίες ημέρες, έχει γίνει viral στα social media η ερώτηση «ποιος θα νικούσε σε μάχη 100 ανδρών με έναν γορίλα;». Σε μία παραλλαγή του συγκεκριμένου ερωτήματος, απάντησε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ κλήθηκε από κάποιον ακόλουθό του στα social media να επιλέξει τέσσερις παίκτες του NBA που θα έπαιρνε μαζί του σε μία υποτιθέμενη μάχη με έναν γορίλα.
Ο «Greek Freak» επέλεξε τον Στίβεν Άνταμς (Ρόκετς), τον Ίβιτσα Ζούμπατς (Κλίπερς), τον Ζακ Ίντι (Γκρίζλις) και τον Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), δίνοντας έμφαση στο ύψος και στον όγκο!
😂😂😂 Me,Steve Adams, Zubac, Zack Edey,Jokic https://t.co/RecNnVKerf— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 18, 2025
