Ο Γιάννης διάλεξε 4 παίκτες του NBA που θα έπαιρνε μαζί του σε μάχη με γορίλα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε τέσσερις παίκτες του NBA που θα έπαιρνε μαζί του σε μία υποτιθέμενη μάχη με γορίλα

Τις τελευταίες ημέρες, έχει γίνει viral στα social media η ερώτηση «ποιος θα νικούσε σε μάχη 100 ανδρών με έναν γορίλα;». Σε μία παραλλαγή του συγκεκριμένου ερωτήματος, απάντησε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ κλήθηκε από κάποιον ακόλουθό του στα social media να επιλέξει τέσσερις παίκτες του NBA που θα έπαιρνε μαζί του σε μία υποτιθέμενη μάχη με έναν γορίλα.

Ο «Greek Freak» επέλεξε τον Στίβεν Άνταμς (Ρόκετς), τον Ίβιτσα Ζούμπατς (Κλίπερς), τον Ζακ Ίντι (Γκρίζλις) και τον Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), δίνοντας έμφαση στο ύψος και στον όγκο!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA
