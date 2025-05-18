Λογαριασμός
«Καθάρισε» τον Βόλο με σούπερ Λουκίνα η Athens Kallithea

Έπαιξε για την τιμή της η Athens Kallithea. Παρότι είχε νωπή την… ξενέρα από τον υποβιβασμό, η ομάδα του Μαλεζά πέρασε με 2-0 από τον Βόλο

Καλλιθέα

Θέλει να πέσει με ψηλά το κεφάλι η Athens Kallithea! Οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν 2-0 του Βόλου για την προτελευταία αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League και επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, η οποία είχε υποβιβαστεί και τυπικά από μεσοβδόμαδα ήταν ο Λουκίνας. Αφού άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό, ενώ έβγαλε ασίστ στον Αλφαρελά στο 72ο λεπτό.

TAGS: Βόλος Καλλιθέα
