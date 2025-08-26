Δεύτερη γηραιότερη ομάδα του Ευρωμπάσκετ η Εθνική - Ο αδιανόητος μέσος όρος ηλικίας της Πολωνίας

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Κύπρο για το Ευρωμπάσκετ, στο οποίο ξεκινά τις υποχρεώσεις της την ερχόμενη Πέμπτη (28/08, 21:30) με τη μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στην Ιταλία.

Ένα από τα ισχυρά «όπλα» της Εθνικής μας στο επερχόμενο τουρνουά είναι η εμπειρία της. Μάλιστα, η «γαλανόλευκη» έχει το δεύτερο γηραιότερο ρόστερ σε ολόκληρη τη διοργάνωση, με μέσο όρο ηλικίας τα 29,8 έτη.

Πράγματι, με εξαίρεση τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, η Ελλάδα δεν έχει κανέναν παίκτη στο ρόστερ της που να είναι νεότερος των 26 χρονών, ενώ αντίθετα έχει έξι αθλητές με ηλικία άνω των 30 (Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται η Πολωνία, που θα αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ με μέσο όρο ηλικίας τα 31,6 έτη, κερδίζοντας αυτή την... πρωτιά.

Το ρόστερ της Εθνικής:

Γιάννης Αντετοκούνμπο (6/12/1994) PF/C (2,11μ.) Μιλγουόκι Μπακς

Κώστας Παπανικολάου (31/7/1990) F (2,04μ.) Ολυμπιακός

Κώστας Σλούκας (15/1/1990) G (1,90μ.) Παναθηναϊκός

Γιαννούλης Λαρεντζάκης (22/9/1993) G/F (1,96μ.) Ολυμπιακός

Ντίνος Μήτογλου (11/6/1996) PF/C (2,10μ.) Παναθηναϊκός

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (2/1/1999) G/F (2,00) Παναθηναϊκό

Δημήτρης Κατσίβελης (1/10/1991) G (1,98μ.) ΑΕΚ

Κώστας Αντετοκούνμπο (20/11/1997) C (2,08μ.) Ολυμπιακό

Βασίλης Τολιόπουλος (15/6/1996) G (1,88μ.) Παναθηναϊκός

Τάιλερ Ντόρσεϊ (18/2/1996) SG (1,96μ.) Ολυμπιακός

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (20/4/2005) PF (2,10μ.) Παναθηναϊκός

Θανάσης Αντετοκούνμπο (18/7/1992) SF/PF (2,01μ.) Eλεύθερος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.