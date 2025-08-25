Το μεσημέρι της Τρίτης αναχωρεί για Κύπρο η Εθνική ενόψει Ευρωμπάσκετ 2025

Την προετοιμασία της ενόψει της έναρξης του Ευρωμπάσκετ 2025 ολοκλήρωσε το βράδυ της Κυριακής (24/08) η Εθνική μας ομάδα, η οποία ηττήθηκε με σκορ 99-72 από τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, στην πρόβα τζενεράλε των δύο χωρών.

Με την έναρξη της κορυφαίας ευρωπαϊκής γιορτής του μπάσκετ να απέχει πλέον λίγα 24ωρα, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης γνωστοποίησε πως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας θα αναχωρήσει αύριο, Τρίτη (26/08) στις 13:30 από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Κύπρο και τη Λάρνακα. Από εκεί, θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό, όπου θα πραγματοποιηθούν και οι αναμετρήσεις του 3ου ομίλου.

Θυμίζουμε πως η «γαλανόλευκη» θα κάνει πρεμιέρα με την Ιταλία (28/08, 21:30), ενώ θα τεθεί αντιμέτωπη και με την Κύπρο (30/08, 18:15), τη Γεωργία (31/08, 15:00), τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (02/09, 15:00) και την Ισπανία (04/09, 21:30).

