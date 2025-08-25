Λογαριασμός
Το μεσημέρι της Τρίτης αναχωρεί για Κύπρο η Εθνική ενόψει Ευρωμπάσκετ 2025

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Τρίτης με προορισμό την Κύπρο και τη Λάρνακα, ενόψει της έναρξης του Ευρωμπάσκετ 2025

Μπάσκετ

Την προετοιμασία της ενόψει της έναρξης του Ευρωμπάσκετ 2025 ολοκλήρωσε το βράδυ της Κυριακής (24/08) η Εθνική μας ομάδα, η οποία ηττήθηκε με σκορ 99-72 από τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, στην πρόβα τζενεράλε των δύο χωρών.

Με την έναρξη της κορυφαίας ευρωπαϊκής γιορτής του μπάσκετ να απέχει πλέον λίγα 24ωρα, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης γνωστοποίησε πως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας θα αναχωρήσει αύριο, Τρίτη (26/08) στις 13:30 από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Κύπρο και τη Λάρνακα. Από εκεί, θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό, όπου θα πραγματοποιηθούν και οι αναμετρήσεις του 3ου ομίλου.

Θυμίζουμε πως η «γαλανόλευκη» θα κάνει πρεμιέρα με την Ιταλία (28/08, 21:30), ενώ θα τεθεί αντιμέτωπη και με την Κύπρο (30/08, 18:15), τη Γεωργία (31/08, 15:00), τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (02/09, 15:00) και την Ισπανία (04/09, 21:30).

Πηγή: sport-fm.gr

