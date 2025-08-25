Λογαριασμός
Θετικό νέο στον Παναθηναϊκό: «Μπήκε» ο Τζούριτσιτς ενόψει ρεβάνς με Σάμσουνσπορ

Θετική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, αφού ο Φίλιπ Τζούριτσιτς επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς και είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς με τη Σάμσουνσπορ

Τζούριτσιτς

Ένα πολύ θετικό νέο επιφύλασσε για τον Παναθηναϊκό η προπόνηση της Δευτέρας (25/08) στο «Γ. Καλαφάτης».

Συγκεκριμένα, ο Φίλιπ Τζούριτσιτς επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς, ξεπερνώντας το πρόβλημα στη γάμπα που τον ταλαιπωρούσε. Κάτι που σημαίνει πως θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς των «πράσινων» με τη Σάμσουνσπορ, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι λόγω του τραυματισμού.

Από την άλλη πλευρά, ο Τιν Γεντβάι ακολούθησε για ακόμη μία φορά θεραπεία.

Αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να επιστρέφει σε φουλ ρυθμό διεξήχθη τη Δευτέρα η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης». Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι.

Πηγή: sport-fm.gr

