Παίρνει Γαλανόπουλο ο Άρης

Κύβος ερρίφθη: Στον Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος. Τα χέρια με τον διεθνή μέσο για συμβόλαιο δύο ετών έδωσαν οι «κίτρινοι», όπως μετέφερε ο Αλέξης Σαββόπουλος μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και ο παίκτης αναμένεται πιθανότατα την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Ώστε να περάσει από ιατρικά και να σφραγίσει τη συμφωνία του με την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Ο Έλληνας τεχνικός ήταν αυτός που είχε εισηγηθεί την απόκτησή του. Με αυτήν την προσθήκη, ο Άρης καλύπτει ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ του με μία πολύ καλή λύση. Ο 27χρονος άσος ήταν εδώ και καιρό στα… ραντάρ του Άρη, αλλά το θέμα είχε ατονήσει για κάποιο διάστημα, έπειτα και από την εμπλοκή της ΑΕΚ, που εξέταζε το ενδεχόμενο να τον εντάξει ξανά στο δυναμικό της.



Την περασμένη σεζόν ο Γαλανόπουλος αγωνίστηκε στο πρώτο μισό στην ΑΕΚ, ενώ τον Ιανουάριο μετακινήθηκε στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο έκανε 18 συμμετοχές, συνδυάζοντάς τες με 2 γκολ και 1 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.