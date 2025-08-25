Ρενάτο Σάντσες: Είμαι ένας μαχητής, νιώθω έτοιμος για τη νέα πρόκληση

Ο Ρενάτο Σάντσες έκανε την πρώτη του προπόνηση με την πράσινη φανέλα στη Λεωφόρο, ενώ μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη νοοτροπία του, τους στόχους του και τα χαρακτηριστικά που θα φέρει στην ομάδα.

«Το όνομά μου είναι Ρενάτο Σάντσες. Από την πρώτη μέρα που άγγιξα την μπάλα, ήξερα ότι έπρεπε να παλέψω για το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο μου δίνει δύναμη, το ποδόσφαιρο μου δίνει ελπίδα. Ο προπονητής Βιτόρια ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε μένα.

Ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας. Από εκείνη την στιγμή έμαθα να δίνω τα πάντα. Πιστεύω στην σκληρή δουλειά. Πιστεύω στο να μην τα παρατάς ποτέ. Είμαι ένας μαχητής. Τώρα είναι ώρα για κάτι καινούριο. Μια νέα πρόκληση. Και είμαι έτοιμος», είπε αναλυτικά.



Δείτε το βίντεο:

