Δεν τα παρατάει για Μάουντ η Γιουνάιτεντ: Κατέθεσε και τρίτη προσφορά στην Τσέλσι

Το «κόλπο γκρόσο» με την απόκτηση του Μέισον Μάουντ προσπαθεί να ολοκληρώσει εδώ και μερικές ημέρες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» φέρονται αποφασισμένοι να πάρουν στο «Ολντ Τράφορντ» τον 24χρονο μεσοεπιθετικό της Τσέλσι, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024.

Παρά την αρνητική απάντηση που έλαβε η Γιουνάιτεντ στις δύο προτάσεις που έκανε στους «μπλε», φαίνεται πως η ομάδα του Μάντσεστερ δεν το... βάζει κάτω και προσπαθεί να κλείσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα λοιπόν με βρετανικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στους Λονδρέζους, προσφέροντας το ποσό τον 55 εκατομμυρίων λιρών για τον διεθνή Άγγλο, με την Τσέλσι πάντως να ζητά τουλάχιστον 65 εκατ. λίρες.

Το γεγονός πως η Γιουνάιτεντ μπαίνει στη διαδικασία να ανεβάσει την προσφορά της πάντως δείχνει πως οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να τα βρουν και ο νεαρός άσος να μετακομίσει στο Μάντσεστερ.

Τη φετινή σεζόν, ο Μάουντ κατέγραψε 34 συμμετοχές με τρία γκολ και έξι ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «μπλε».

🚨 Man Utd have made improved 3rd offer to Chelsea for midfielder Mason Mount. New proposal for 24yo England int’l worth £50m + £5m in add-ons. Previous #MUFC (rejected) bid was £45m + £5m & #CFC countered with £60m + £7m @TheAthleticFC after @Matt_Law_DT https://t.co/8H84tgRseN