Προπονούνται μαζί Τσιτσιπάς και Μπαντόσα: «Ανεκτίμητο να κάνεις αυτό που αγαπάς με αυτόν που αγαπάς»

Στην τελική ευθεία είμαστε για το Wimbledon έχουν μπει οι αθλητές του τένις, καθώς η σπουδαία διοργάνωση ξεκινά στις 3 Ιουλίου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προπονείται πολύ σκληρά ενόψει του τουρνουά, μαζί με την Πάουλα Μπαντόσα, με την οποία συνεχίζει να περνάει πολύ χρόνο τελευταία.

Ο επίσημος λογαριασμός του Wimbledon, μάλιστα, ανέβασε ένα post με φωτογραφίες από την προπόνησή τους, με την Μπαντόσα να γράφει «το να κάνεις αυτό που αγαπάς με αυτόν που αγαπάς είναι ανεκτίμητο».

Getting to do what you love with who you love is priceless @steftsitsipas 💚🤝 #team https://t.co/vXsJKz1GrI