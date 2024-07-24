Conference League: Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του β' προκριματικού

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον Β' προκριματικό γύρο του Conference League έχουν ως εξής:

Τρίτη 23/7

Μπαλκάνι (Κόσοβο)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 0-0

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)-Ορντάμπασι (Καζακστάν) 1-0

Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) 0-0

Τετάρτη 24/7

Στρούγκα (Βόρεια Μακεδονία)-Πιούνικ (Αρμενία) 2-1

Ρίγα (Λετονία)-Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία) 1-0

Ντιναμό Μπατούμι (Γεωργία)-Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) 0-2

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα) 4-3

Κλίφτονβιλ (Βόρεια Ιρλανδία)-Άουντα (Λετονία) 1-2

Πέμπτη 25/7

Κουόπιο (Φινλανδία)-Τρόμσο (Νορβηγία) 18:00

Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)-Παρτιζάνι (Αλβανία) 19:00

Ίλβες Τάμπερε (Φινλανδία)-Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 19:00

Μαγκπάιζ (Γιβραλτάρ)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19:00

Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία)-Αστάνα (Καζακστάν) 19:00

Μλάντα Μπόλεσλαβ (Τσεχία)-Τρανσινβέστ (Λιθουανία) 19:00

Νοά (Αρμενία)-Σλιέμα Γουόντερερς (Μάλτα) 19:00

Σουμκαγίτ (Αζερμπαϊτζάν)-Φεχέρβαρ (Ουγγαρία) 19:00

Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Πάφος FC (Κύπρος) 19:30

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπραν (Νορβηγία) 19:30

Ομόνοια (Κύπρος)-Τορπέντο Κουταΐσι (Γεωργία) 19:30

Ζίρα (Αζερμπαϊτζάν)-Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία) 19:30

Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία)-FC Αραράτ (Αρμενία) 19:45

Μπρόντμπι (Δανία)- Λάπι(Κόσοβο) 20:00

Τζουργκάρντεν (Σουηδία)-Προγκρές Νίντερκορν (Λουξεμβούργο) 20:00

Ντνίπρο (Ουκρανία)-Πούσκας Ακαντέμια (Ουγγαρία) 0-3 α.α.

Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)-Χάκεν (Σουηδία) 20:00

Φλοριάνα (Μάλτα)-Γκιμαράες (Πορτογαλία) 20:00

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Τσέρνο Μόρε (Βουλγαρία) 20:00

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία)-Πολίσια Ζίτομιρ (Ουκρανία) 20:00

Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)-Ουράρτου (Αρμενία) 20:00

Ζυρίχη (Ελβετία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 20:00

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 20:15

Κλουζ (Ρουμανία)-Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) 20:30

ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)-Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο) 20:30

Μπασακσεχίρ (Τουρκία)-Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο) 20:45

Γάνδη (Βέλγιο)-Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) 21:00

Όσιγεκ (Κροατία)-Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 21:00

Πάκσι (Ουγγαρία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 21:00

Ραντνίτσκι (Σερβία)-Μόρναρ (Μαυροβούνιο) 21:00

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)-Τόμπολ (Καζακστάν) 21:00

Μάριμπορ (Σλοβενία)-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (Ρουμανία) 21:15

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-Σέρναρφον Τάουν (Ουαλία) 21:45

Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ (Ιρλανδία)-Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 21:45

Βάλουρ (Ισλανδία)-Σεντ Μίρεν (Σκωτία) 21:45

Βίκινγκουρ (Ισλανδία)- Εγκνατία (Αλβανία) 21:45

Σαράγεβο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) 22:00

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-HB Τόρσαβν (Νησιά Φαρόε) 22:00

Στιάρναν (Ισλανδία)-Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) 22:00

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Μπράβο (Σλοβενία) 22:00

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)-Ντρίτα (Κόσοβο) 22:15

*Οι ρεβάνς θα γίνουν 30/7, 31/7 και 1/8.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

