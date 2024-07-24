Conference League: Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του β' προκριματικού

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον Β' προκριματικό γύρο του Conference League έχουν ως εξής:
Τρίτη 23/7
Μπαλκάνι (Κόσοβο)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 0-0
Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)-Ορντάμπασι (Καζακστάν) 1-0
Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) 0-0
Τετάρτη 24/7
Στρούγκα (Βόρεια Μακεδονία)-Πιούνικ (Αρμενία) 2-1
Ρίγα (Λετονία)-Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία) 1-0
Ντιναμό Μπατούμι (Γεωργία)-Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) 0-2
ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα) 4-3
Κλίφτονβιλ (Βόρεια Ιρλανδία)-Άουντα (Λετονία) 1-2
Πέμπτη 25/7
Κουόπιο (Φινλανδία)-Τρόμσο (Νορβηγία) 18:00
Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)-Παρτιζάνι (Αλβανία) 19:00
Ίλβες Τάμπερε (Φινλανδία)-Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 19:00
Μαγκπάιζ (Γιβραλτάρ)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19:00
Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία)-Αστάνα (Καζακστάν) 19:00
Μλάντα Μπόλεσλαβ (Τσεχία)-Τρανσινβέστ (Λιθουανία) 19:00
Νοά (Αρμενία)-Σλιέμα Γουόντερερς (Μάλτα) 19:00
Σουμκαγίτ (Αζερμπαϊτζάν)-Φεχέρβαρ (Ουγγαρία) 19:00
Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Πάφος FC (Κύπρος) 19:30
Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπραν (Νορβηγία) 19:30
Ομόνοια (Κύπρος)-Τορπέντο Κουταΐσι (Γεωργία) 19:30
Ζίρα (Αζερμπαϊτζάν)-Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία) 19:30
Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία)-FC Αραράτ (Αρμενία) 19:45
Μπρόντμπι (Δανία)- Λάπι(Κόσοβο) 20:00
Τζουργκάρντεν (Σουηδία)-Προγκρές Νίντερκορν (Λουξεμβούργο) 20:00
Ντνίπρο (Ουκρανία)-Πούσκας Ακαντέμια (Ουγγαρία) 0-3 α.α.
Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)-Χάκεν (Σουηδία) 20:00
Φλοριάνα (Μάλτα)-Γκιμαράες (Πορτογαλία) 20:00
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Τσέρνο Μόρε (Βουλγαρία) 20:00
Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία)-Πολίσια Ζίτομιρ (Ουκρανία) 20:00
Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)-Ουράρτου (Αρμενία) 20:00
Ζυρίχη (Ελβετία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 20:00
Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 20:15
Κλουζ (Ρουμανία)-Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) 20:30
ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)-Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο) 20:30
Μπασακσεχίρ (Τουρκία)-Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο) 20:45
Γάνδη (Βέλγιο)-Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) 21:00
Όσιγεκ (Κροατία)-Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 21:00
Πάκσι (Ουγγαρία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 21:00
Ραντνίτσκι (Σερβία)-Μόρναρ (Μαυροβούνιο) 21:00
Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)-Τόμπολ (Καζακστάν) 21:00
Μάριμπορ (Σλοβενία)-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (Ρουμανία) 21:15
Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-Σέρναρφον Τάουν (Ουαλία) 21:45
Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ (Ιρλανδία)-Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 21:45
Βάλουρ (Ισλανδία)-Σεντ Μίρεν (Σκωτία) 21:45
Βίκινγκουρ (Ισλανδία)- Εγκνατία (Αλβανία) 21:45
Σαράγεβο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) 22:00
Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-HB Τόρσαβν (Νησιά Φαρόε) 22:00
Στιάρναν (Ισλανδία)-Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) 22:00
Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Μπράβο (Σλοβενία) 22:00
Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)-Ντρίτα (Κόσοβο) 22:15
*Οι ρεβάνς θα γίνουν 30/7, 31/7 και 1/8.
