Conference League: Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του β' προκριματικού

Την Πέμπτη το «κυρίως πιάτο» των αναμετρήσεων

AEK

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον Β' προκριματικό γύρο του Conference League έχουν ως εξής:

Τρίτη 23/7

Μπαλκάνι (Κόσοβο)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)                       0-0

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)-Ορντάμπασι (Καζακστάν)                1-0

Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)                       0-0

Τετάρτη 24/7

Στρούγκα (Βόρεια Μακεδονία)-Πιούνικ (Αρμενία)                    2-1

Ρίγα (Λετονία)-Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)                          1-0

Ντιναμό Μπατούμι (Γεωργία)-Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο)                0-2

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα)                  4-3

Κλίφτονβιλ (Βόρεια Ιρλανδία)-Άουντα (Λετονία)                    1-2

Πέμπτη 25/7

Κουόπιο (Φινλανδία)-Τρόμσο (Νορβηγία)                           18:00

Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)-Παρτιζάνι (Αλβανία)                  19:00

Ίλβες Τάμπερε (Φινλανδία)-Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)            19:00      

Μαγκπάιζ (Γιβραλτάρ)-Κοπεγχάγη (Δανία)                          19:00

Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία)-Αστάνα (Καζακστάν)                     19:00

Μλάντα Μπόλεσλαβ (Τσεχία)-Τρανσινβέστ (Λιθουανία)               19:00

Νοά (Αρμενία)-Σλιέμα Γουόντερερς (Μάλτα)                        19:00

Σουμκαγίτ (Αζερμπαϊτζάν)-Φεχέρβαρ (Ουγγαρία)                    19:00

Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Πάφος FC (Κύπρος)                         19:30

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπραν (Νορβηγία)                   19:30

Ομόνοια (Κύπρος)-Τορπέντο Κουταΐσι (Γεωργία)                    19:30

Ζίρα (Αζερμπαϊτζάν)-Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία)               19:30

Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία)-FC Αραράτ (Αρμενία)                 19:45

Μπρόντμπι (Δανία)- Λάπι(Κόσοβο)                                 20:00

Τζουργκάρντεν (Σουηδία)-Προγκρές Νίντερκορν (Λουξεμβούργο)      20:00

Ντνίπρο (Ουκρανία)-Πούσκας Ακαντέμια (Ουγγαρία)                  0-3 α.α.

Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)-Χάκεν (Σουηδία)                      20:00

Φλοριάνα (Μάλτα)-Γκιμαράες (Πορτογαλία)                         20:00

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Τσέρνο Μόρε (Βουλγαρία)               20:00

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία)-Πολίσια Ζίτομιρ (Ουκρανία)      20:00

Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)-Ουράρτου (Αρμενία)                      20:00

Ζυρίχη (Ελβετία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία)                           20:00

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)                    20:15

Κλουζ (Ρουμανία)-Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία)                    20:30

ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)-Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο)             20:30

Μπασακσεχίρ (Τουρκία)-Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)                   20:45

Γάνδη (Βέλγιο)-Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε)                         21:00

Όσιγεκ (Κροατία)-Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)                       21:00

Πάκσι (Ουγγαρία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)                          21:00

Ραντνίτσκι (Σερβία)-Μόρναρ (Μαυροβούνιο)                        21:00

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)-Τόμπολ (Καζακστάν)                        21:00

Μάριμπορ (Σλοβενία)-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (Ρουμανία)           21:15

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-Σέρναρφον Τάουν (Ουαλία)             21:45

Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ (Ιρλανδία)-Βαντούζ (Λιχτενστάιν)           21:45

Βάλουρ (Ισλανδία)-Σεντ Μίρεν (Σκωτία)                           21:45

Βίκινγκουρ (Ισλανδία)- Εγκνατία (Αλβανία)                       21:45

Σαράγεβο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία)          22:00

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-HB Τόρσαβν (Νησιά Φαρόε)               22:00

Στιάρναν (Ισλανδία)-Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία)               22:00

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Μπράβο (Σλοβενία)            22:00

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)-Ντρίτα (Κόσοβο)                        22:15

*Οι ρεβάνς θα γίνουν 30/7, 31/7 και 1/8.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

