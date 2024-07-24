Διπρόσωπη ΑΕΚ, βρέθηκε να προηγείται με 4-0 στην OPAP Arena και στην πρώτη αναμέτρησή της με την Ίντερ Εσκάλδες για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλά χαλάρωσε μετά το 65' και δέχθηκε τρία γκολ, επικρατώντας τελικά με το... αγχωτικό 4-3.

Απόλυτη κυρίαρχος μέχρι και το 65' η Ένωση, έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε ικανή να πάρει από απόψε την πρόκριση, χάρη στα γκολ των Λιούμπιτσιτς (6'), Γκαρσία (20'), Γκατσίνοβιτς (31') και Μουκουντί (53'). Ωστόσο, η ομάδα από την Ανδόρα μείωσε στο 65' με αυτογκόλ του Βίντα, ο Γκαρσία έχασε πέναλτι στο 75', με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν για το τελικό 4-3 με δύο ακόμα γκολ τους, στο 78' και στο 83'.

Έτσι, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα δεν κατάφερε να «κλειδώσει» την πρόκριση παρότι ήταν σαφώς ανώτερη από την αντίπαλό της, δημιουργώντας 24 τελικές προσπάθειες (οι 13 από αυτές εντός στόχου), ενώ θα πάει... τσιτωμένη στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας (1/8, 19:30).

Στο μυαλό των κόουτς

Στην πρώτη του ενδεκάδα για τη φετινή σεζόν, ο Ματίας Αλμέιδα επέλεξε τον Στρακόσα για να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ, έχοντας τους Ρότα, Μουκουντί, Βίντα και Χατζισαφί τετράδα άμυνας μπροστά του. Οι Γιόνσον και Σιμάνσκι αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, με τον Ελίασον δεξιά, τον Γκατσίνοβιτς αριστερά και με τον Λιούμπιτσιτς πίσω από τον πιο προωθημένο Λιβάι Γκαρσία. Εκτός αποστολής έμειναν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Λαμέλα, Περέιρα και Οντουμπάτζο, μαζί με τους Τσούμπερ και Τσιλούλη.

Από την άλλη, ο Φελίπ Ορτίθ παρέταξε την Ίντερ Εσκάλδες σε σύστημα 4-5-1 και με μόλις 7 από τους 12 διαθέσιμους αναπληρωματικούς. Ο Μουνιόθ ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Γκαγέγκο, Φέχερ, Πουέντες και Τόρες αποτέλεσαν την τετράδα της άμυνας. Αλόνσο, Λόπεθ και Μπουχαρμά ήταν η τριάδα των χαφ, με τους Ασούμπρε, Μπερλάγκα στα άκρα και με τον Λόπεθ στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΚ να επιβάλλει από τα πρώτα λεπτά την ανωτερότητά της, με τους ποδοσφαιριστές της να έχουν συνεχώς την μπάλα στα πόδια τους και με την Ίντερ Εσκάλδες να πιέζει έχοντας πολύ ψηλά την αμυντική της γραμμή. Η Ένωση έφτασε για πρώτη φορά στο γκολ στο 5’, με τον Λιούμπιτσιτς να βρίσκει χώρο και να σουτάρει συρτά αναγκάζοντας τον Μουνιόθ σε δύσκολη επέμβαση, ενώ στη συνέχεια ο Γκατσίνοβιτς πήρε το… ριμπάουντ, αλλά σούταρε στο δεξί κάθετο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Δευτερόλεπτα αργότερα (6’), η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει το πρώτο γκολ της για τη νέα σεζόν, με τον Λιβάι Γκαρσία να φεύγει στην πλάτη της άμυνας μετά από βαθιά μπαλιά και να κάνει ιδανική σέντρα για τον Λιούμπιτσιτς, ο οποίος έκανε την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι και δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ από κοντά. Στο 11’ ο Ελίασον έκανε τη σέντρα και ο Μουκουντί έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Μουνιόθ με κεφαλιά, ενώ στο 19’ η Ίντερ Εσκάλδες έκανε αναγκαστική αλλαγή, με τον Ντε Λα Τόρε να αντικαθιστά τον τραυματία Ασούμπρε.

Στο 19’ οι φιλοξενούμενοι πάτησαν για πρώτη φορά απειλητικά στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, με τον Ντε Λα Τόρε να σουτάρει άστοχα από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 20’ η ομάδα του Αλμέιδα διπλασίασε τα τέρματά της, με τον Στρακόσα να κάνει πανέξυπνη μακρινή μεταβίβαση για τον Γκαρσία, ο οποίος έφυγε ξανά στην πλάτη της άμυνας, νικώντας με διπλή προσπάθεια τον Μουνιόθ για το 2-0.

Η Ένωση συνέχισε να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο, πετυχαίνοντας και τρίτο γκολ στο 31’, όταν Ελίασον και Ρότα συνεργάστηκαν στη δεξιά πλευρά της επίθεσης της ομάδας του, με τον τελευταίο να κάνει το συρτό γύρισμα και με τον Γιόνσον να αφήνει έξυπνα την μπάλα, πριν ο Γκατσίνοβιτς σκοράρει για το 3-0 με άψογο πλασέ στην κίνηση, από το ύψος του πέναλτι.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να χάνει δύο ακόμα μεγάλες ευκαιρίες, αφού στο 45’+1’ ο Ελιάσον ανάγκασε τον Μουνιόθ σε δύσκολη επέμβαση μετά από ατομική του ενέργεια και συρτό του σουτ, ενώ στο 45’+2’ ο Ελίασον αναστάτωσε ξανά την αντίπαλη άμυνα και έκανε το γύρισμα για τον Λιούμπιτσιτς, ο οποίος αιφνιδιάστηκε και δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Ίντερ Εσκάλδες να απειλεί, αλλά με τον Στρακόσα να βγαίνει νικητής σε τετ-α-τετ με τον Λόπεθ, ενώ στο 51’ ο Σιμάνσκι βρήκε χώρο και σούταρε από μακριά, αναγκάζοντας τον Μουνιόθ να αποκρούσει σε κόρνερ, από το οποίο ήρθε το 4-0, αφού ο Ελιάσον ανέλαβε την εκτέλεση και ο Μουκουντί σκόραρε με κεφαλιά!

Στο 54’ ο Ελίασον έκλεψε την μπάλα και έκανε συρτό γύρισμα για τον Λιούμπιτσιτς, αλλά εκείνος προσπάθησε να κάνει πάσα στον επερχόμενο Ρότα αντί να τελειώσει μόνος του τη φάση, ενώ στη συνέχεια έκανε και επιθετικό φάουλ στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Κόντρα στη ροή του ματς, η Ίντερ Εσκάλδες μείωσε σε 4-1 στο 65’, όταν μετά από βαθιά μπαλιά ο Βίντα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με κεφαλιά, στην προσπάθειά του να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του.

Στο 73’ η ΑΕΚ «άγγιξε» το πέμπτο γκολ, με τον Λιούμπιτσιτς να βγάζει υπέροχη κάθετη πάσα στον Γκαρσία, ο οποίος ανατράπηκε από τον Μουνιόθ παίρνοντας πέναλτι. Ωστόσο, δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, με το 4-1 να παραμένει. Μάλιστα, δύο λεπτά αργότερα (75’), πήρε πέναλτι και η Ίντερ Εσκάλδες, με τον Στρακόσα να κάνει μεγάλο λάθος ανοίγοντας το κοντρόλ και ανατρέποντας τον Αντρέου, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα την εσχάτη των ποινών για το 4-2.

Η χαλάρωση της ΑΕΚ συνεχίστηκε, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν ξανά στο 83', όταν μετά από εκτέλεση φάουλ με σέντρα και αδυναμία της άμυνας να «καθαρίσει» τη φάση, ο Μαρτίνες εκμεταλλεύτηκε την περίσταση κάνοντας το 4-3 με δυνατό σουτ. Στα εναπομείναντα λεπτά η ΑΕΚ αντέδρασε ψάχνοντας το πέμπτο γκολ, αλλά στο 89' ο Φερνάντες δεν κατάφερε να νικήσει τον Μουνιόθ μετά από όμορφη ατομική του προσπάθεια, ενώ στο 90'+7' ο Άμραμπατ πλάσαρε άστοχα από πολύ πλεονεκτική θέση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.