Champions League: Τα αποτελέσματα του β' προκριματικού

Η πολύ πιο έμπειρη και «ψημένη» σε τέτοιου είδους αγώνες προκριματικών, Λουντογκόρετς δεν συνάντησε ιδιαίτερες... δυσκολίες απέναντι στην Ντιναμό Μινσκ απ' τη Λευκορωσία και με το άνετο 2-0, πήρε πολύ σημαντικό και «καθαρό» προβάδισμα για την πρόκριση στον Γ' προκριματικό του Champions League, όπου θα περιμένει κατά 99% η Καραμπάγκ μετά το δικό της 2-0 επί της Λίνκολν την Τρίτη (23/7).

Ο Τεκπετέι στο 9' και ο Νεντελεφ με πέναλτι στο 45'+1' σημείωσαν τα δύο γκολ της βουλγαρικής ομάδας, η οποία στη συνέχεια έκανε... διαχείριση του προβαδίσματός της.

Λίγο αργότερα η σλοβενική Τσέλιε και η Σλόβαν Μπρατισλάβας έμειναν στο 1-1 στον πρώτο αγώνα τους στο «Stadion Z'dezele». Οι Σλοβένοι προηγήθηκαν στο 7' με τον Μπομπίκανετς, όμως τέσσερα λεπτά αργότερα ο Στρέλετς έφερε το ματς στα ίσα.

Στο 30' η Σλόβαν έμεινε με 10 παίκτες μετά την απευθείας αποβολή του Κυριάκου Σαββίδη για σκληρό μαρκάρισμα, όμως άντεξε ως το φινάλε και πήρε την ισοπαλία παρά το αριθμητικό μειονέκτημά της.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων του Β' προκριματικού γύρου στο Champions League έχουν ως εξής:

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-RFS (Λετονία) 4-0

Πανεβέζις (Λιθουανία)-Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 0-4

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2

ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Πετροκούμπ (Μολδαβία) 1-0

Μάλμε (Σουηδία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) 4-1

Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-1

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Δε Νιού Σέιντς (Ουαλία) 5-0

Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)-Μίντιλαντ (Δανία) 0-3

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 6-2

Λουγκάνο (Ελβετία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-4

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 0-2

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 3-2

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 2-0

Τσέλιε (Σλοβενία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 1-1

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 30 και 31 Ιουλίου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

