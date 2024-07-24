Νέα υπόθεση απόπειρας βιασμού στον αθλητισμό βγαίνει στην επιφάνεια μετά τη μήνυση που κατέθεσε πρώην πρωταθλήτρια της Ενόργανης Γυμναστικής.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 26χρονης αθλήτριας, ο πρώην προπονητής της αποπειράθηκε να τη βιάσει την περίοδο 2017-2018, ενώ φέρεται να ισχυρίζεται πως υπήρξαν περιστατικά από το 2012, όταν ήταν ανήλικη.

Η 26χρονη ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας και έκανε προπονήσεις στην Αττική.

Πηγή: skai.gr

