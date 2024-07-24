Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο σοκ στον αθλητισμό: Πρώην πρωταθλήτρια στην Ενόργανη κατέθεσε μήνυση στον πρώην προπονητή της για απόπειρα βιασμού

Η 26χρονη φέρεται να υποστηρίζει ότι υπήρξαν περιστατικά από το 2012, όταν ήταν ανήλικη - Η μήνυσή της αφορά την περίοδο 2017-2018

Ενόργανη Γυμναστική

Νέα υπόθεση απόπειρας βιασμού στον αθλητισμό βγαίνει στην επιφάνεια μετά τη μήνυση που κατέθεσε πρώην πρωταθλήτρια της Ενόργανης Γυμναστικής.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 26χρονης αθλήτριας, ο πρώην προπονητής της αποπειράθηκε να τη βιάσει την περίοδο 2017-2018, ενώ φέρεται να ισχυρίζεται πως υπήρξαν περιστατικά από το 2012, όταν ήταν ανήλικη.

Η 26χρονη ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας και έκανε προπονήσεις στην Αττική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: απόπειρα βιασμού Ενόργανη Γυμναστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark