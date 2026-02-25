Champions League: Θρίαμβος της Αταλάντα, συνέτριψε 4-1 την Ντόρτμουντ και πέρασε στους «16»

Με φινάλε – θρίλερ και με πέναλτι… από το πουθενά, η Αταλάντα στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων επιβλήθηκε 4-1 της Μπορούσια Ντόρτμουντ στη ρεβάνς του Μπέργκαμο και πέρασε στους «16» του Champions League με ολοκληρωτική ανατροπή, καθώς στο πρώτο αγώνα στη Βεστφαλία είχε ηττηθεί με σκορ 2-0.

O Σκαμάκα άνοιξε το σκορ στο πέμπτο λεπτό, ενώ ο Τζαμπακόστα με σουτ που κόντραρε έκανε το 2-0 με την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πάσαλιτς με ωραία κεφαλιά έκανε το 3-0 στο 57', ενώ η Μπορούσια αντέδρασε στο 75' με ωραία προσπάθεια και τρομερό σουτ του Αντεγιέμι. Η σειρά ήρθε στα ίσια και πήγαινε ολοταχώς προς παράταση, αλλά ο Μπενσεμπαϊνί υπέπεσε σε απρόσεκτο μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή του στις καθυστερήσεις και ο Σάμαρτζιτς από την άσπρη βούλα έκανε το 4-1 και έστειλε την Αταλάντα στους «16».

