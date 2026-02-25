Ελλάς, Ευρώπη Παναθηναϊκός ή για να το πούμε και διαφορετικά, παντού Παναθηναϊκός… Την εμφάνισή του σε ένα από τα πιο παλιά δημαρχεία του κόσμου, στην Τσεχία, έκανε το σήμα με το τριφύλλι ενόψει του αγώνα Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός για το Europa League.

Στο δημαρχείο της πόλης υπάρχει προτζέκτορας, και δείχνει με πληθώρα χρωμάτων και σαν προαναγγελία την αναμέτρηση της Πέμπτης.



Καλεί τον κόσμο να βοηθήσει την τοπική ομάδα και να περάσει το εμπόδιο του Παναθηναϊκού.



Το Πίλζεν, Πίλσεν ή Πλζεν είναι πόλη στη δυτική Βοημία της Τσεχίας. Το Πλζεν είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης περιοχής και η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Τσεχία. Βρίσκεται περίπου 90 χλμ. δυτικά της Πράγας.



Tο Δημαρχείο του Πίλσεν, μετρά σχεδόν 500 χρόνια ζωής και είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά κτίρια της περιοχής. Το ισόγειο του κτιρίου, επονομαζόμενο και maashaus, είναι ανοικτό στο κοινό, και φιλοξενεί κατά περιόδους διάφορες δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, ενώ ανοικτοί στο κοινό είναι η αίθουσα που φιλοξενεί κοινωνικές εκδηλώσεις και ο χώρος συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.



Σε απόσταση λίγων λεπτών θα βρείτε τη Μεγάλη Συναγωγή του Πίλσεν, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, που ξεχωρίζει για τη αναγεννησιακή αρχιτεκτονική τεχνοτροπία του και τους δίδυμους πύργους των 65 μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο χώρος της συναγωγής αξιοποιείται πλέον ως μουσείο και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.



