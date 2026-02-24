Ο Ολυμπιακός πάλεψε στο Λεβερκούζεν, αλλά το 0-2 του Φαλήρου αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Η ελληνική ομάδα ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, είχε τον έλεγχο, έκλεψε μπάλες, δημιούργησε προϋποθέσεις, αλλά δεν βρήκε καθαρές ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ έστω και αργά στο παιχνίδι και να ασκήσει πίεση στους Γερμανούς. Ο Ολυμπιακός μένει εκτός Champions League και αφοσιώνεται αποκλειστικά πλέον στο πρωτάθλημα της Super League, αφού είναι και εκτός Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είχε όλους τους ποδοσφαιριστές του διαθέσιμους αλλά τελικά άφησε εκτός 23άδας τον Ποντένσε (λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε), επέλεξε ενδεκάδα με αρκετές εκπλήξεις και με σύστημα 4-3-2-1! Ο Τζολάκης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα τετράδα άμυνας μπροστά του. Έσε, Γκαρθία και Μουζακίτης ξεκίνησαν ως τριάδα στον άξονα, ενώ οι Μάρτινς και Τσικίνιο ήταν οι δύο που κινούνταν πίσω από τον πιο προωθημένο, Ταρέμι.

Από την άλλη, ο Κάσπερ Χιούλμαντ επέλεξε το κλασικό του 3-4-3 για τη Λεβερκούζεν, μην έχοντας στη διάθεσή του Μπαντέ και Τίλμαν. Ο Μπλάσβιτς ξεκίνησε τερματοφύλακας, με τους Κουάνσα, Ταπσόμπα και Άντριχ τριάδα στόπερ. Ο Βάθκεθ ξεκίνησε δεξιά, ο Γκριμάλντο αριστερά και οι Παλάσιος, Γκαρθία στον άξονα, ενώ οι Χόφμαν και Μάσα ήταν πίσω από τον σέντερ φορ Σικ.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πιέζει πολύ ψηλά και με τη Λεβερκούζεν να δημιουργεί την πρώτη τελική στο 4’, όταν μετά από γύρισμα του Βάθκεθ, ο Τζολάκης είχε απάντηση σε σουτ του Χόφμαν. Στο ίδιο λεπτό οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, με τον Γκριμάλντο να σεντράρει και με τον Σικ να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά του, ενώ στο 6’ και μετά από μια βαθιά μπαλιά, ο Τσέχος επιθετικός έφυγε στην πλάτη της άμυνας και προσπάθησε να «κρεμάσει» τον εξερχόμενο Τζολάκη, χωρίς όμως να βρει εστία.

Ο Ολυμπιακός έφτιαξε την πρώτη τελική του στο 8’, με τον Μουζακίτη να εκτελεί κόρνερ έξυπνα με πάσα στα όρια της μεγάλης περιοχής και με τον Τσικίνιο να σουτάρει λίγο από πάνω από την εστία του Μπλασβιτς. Στο 10’ και μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια των γηπεδούχων, ο Ρέτσος έκοψε με καίριο τάκλιν ένα γύρισμα του πολύ δραστήριου Σικ.

Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο με πολύ γρήγορο ρυθμό, ο Ολυμπιακός πήρε για περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, ελέγχοντας καλύτερα το παιχνίδι. Η επόμενη καλή φάση για γκολ ήρθε στο 28’, όταν ο Αλέιξ Γκαρθία έκανε λάθος πάσα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Λεβερκούζεν, με τον Γκαρθία να κλέβει και να βρίσκει τον Μάρτινς, ο οποίος αιφνιδιάστηκε και έχασε το κοντρόλ πριν προλάβει να σουτάρει από πολύ πλεονεκτική θέση, σπαταλώντας μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.

Ισορροπημένο το παιχνίδι, με τους Παιρειώτες να πιέζουν ψηλά σε κάθε ευκαιρία που του δινόταν! Σε μια από αυτές τις φάσεις, ο Ταρέμι έβαλε κόντρα σε διώξιμο του Άντριχ και η μπάλα κατέληξε στον Μάρτινς, ο οποίος δεν μπόρεσε να κοντρολάρει ή να σουτάρει με τη μία.

Μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή και προσπαθούσε να βρει τον τρόπο για να «ξεκλειδώσει» τη σωστά οργανωμένη άμυνα της Λεβερκούζεν, η οποία περίμενε στο δικό της μισό του γηπέδου, υπερασπιζόμενη το προβάδισμα των δύο τερμάτων που είχε από το πρώτο παιχνίδι. Στο 38’ ο Ροντινέι εκτέλεσε φάουλ με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Έσε πήρε την κεφαλιά, με την άμυνα των γηπεδούχων όμως να ανταποκρίνεται ξανά, ενώ ο πρώτο μισό του αγώνα ολοκληρώθηκε χωρίς άλλη υποψία ευκαιρίας.



Στα άλλα τρία ματς της βραδιάς:

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ 4-1 (συνολικό σκορ 7-4 και πρόκριση για τους Ισπανούς)

Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (συνολικό σκορ 2-5 και πρόκριση έκπληξη για την τρομερή νορβηγική ομάδα)

Νιούκαστλ - Κάραμπαγκ (συνολικό σκορ 9-3 και πρόκριση για τους Άγγλους)

