Champions League: Η Ατλέτικο Μαδρίτης 4-1 την Μπριζ, πέρασε στους «16» με σούπερ Σόρλοθ

Οι Βέλγοι πάλεψαν μέχρι το 75', αλλά μόλις δέχθηκαν το τρίτο γκολ παραδόθηκαν. Οι Μαδριλένοι θα παίξουν στην επόμενη φάση με τη Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Ατλέτικο Μαδρίτης Μπριζ 4-1

Συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία η Ατλέτικο Μαδρίτης! H ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε νίκησε 4-1 την Κλαμπ Μπριζ στο «Μετροπολιτάνο» και προκρίθηκε στους «16» του Champions League μετά την ισοπαλία (3-3) στο πρώτο ματς!

Παρά το ευρύ τελικό σκορ, οι Βέλγοι ήταν πολύ ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο. Οι «ροχιμπλάνκος» προηγήθηκαν με σκόρερ τον Αλεξάντερ Σέρλοθ στο 23ο λεπτό, όμως η Μπριζ κατάφερε να ισοφαρίσει με κόρνερ το οποίο εκτέλεσε ο Χρήστος Τζόλης και κατέληξε σε γκολ του Ζοέλ Ορντόνιες για το 1-1 στο 36ο λεπτό.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι είχαν σπουδαίες ευκαιρίες έτσι ώστε να πάρουν και προβάδισμα, όμως ο Γιαν Όμπλακ ύψωσε «τείχος» και ήταν ο κύριος λόγος που παρέμεινε το 1-1 στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ατλέτικο έκανε... μονόλογο, με τον Σέρλοθ να σκοράρει άλλες δύο φορές και τον Τζόνι Καρντόσο να βάζει το άλλο γκολ για το τελικό 4-1.

Πλέον, η Ατλέτικο θα αντιμετωπίσει στους «16» μία εκ των Λίβερπουλ ή Τότεναμ.

