Συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία η Ατλέτικο Μαδρίτης! H ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε νίκησε 4-1 την Κλαμπ Μπριζ στο «Μετροπολιτάνο» και προκρίθηκε στους «16» του Champions League μετά την ισοπαλία (3-3) στο πρώτο ματς!

Παρά το ευρύ τελικό σκορ, οι Βέλγοι ήταν πολύ ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο. Οι «ροχιμπλάνκος» προηγήθηκαν με σκόρερ τον Αλεξάντερ Σέρλοθ στο 23ο λεπτό, όμως η Μπριζ κατάφερε να ισοφαρίσει με κόρνερ το οποίο εκτέλεσε ο Χρήστος Τζόλης και κατέληξε σε γκολ του Ζοέλ Ορντόνιες για το 1-1 στο 36ο λεπτό.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι είχαν σπουδαίες ευκαιρίες έτσι ώστε να πάρουν και προβάδισμα, όμως ο Γιαν Όμπλακ ύψωσε «τείχος» και ήταν ο κύριος λόγος που παρέμεινε το 1-1 στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ατλέτικο έκανε... μονόλογο, με τον Σέρλοθ να σκοράρει άλλες δύο φορές και τον Τζόνι Καρντόσο να βάζει το άλλο γκολ για το τελικό 4-1.

Πλέον, η Ατλέτικο θα αντιμετωπίσει στους «16» μία εκ των Λίβερπουλ ή Τότεναμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.