Champions League: Ποιος θα επιβιώσει στον όμιλο του «θανάτου»;

Η κληρωτίδα του Champions League έδωσε φέτος τον πιο αμφίρροπο όμιλο ever. Τέσσερις ισάξιοι διεκδικητές των δύο εισιτηρίων για τους «16» της διοργάνωσης. Ουδείς από αυτούς θα είναι ευχαριστημένος με την τρίτη θέση και τον «υποβιβασμό» στο Europa League. Πόσο μάλλον αυτός που θα χαιρετίσει νωρίς τερματίζοντας τελευταίος.

Ντόρτμουντ, Παρί, Μίλαν και Νιούκαστλ με βαθμολογική σειρά μπήκαν στη διοργάνωση με στόχο να «πετάξουν» τουλάχιστον μέχρι τους «8». Οι δύο τελευταίες «στροφές» θα κρίνουν ποιοι θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό ταξίδι. Τέσσερα παιχνίδια με τεράστιο διακύβευμα.

Η πρωτοπόρος Ντόρτμουντ με τάσεις «λιποθυμίας»

Οι πρωτοπόροι Βεστφαλοί έχουν την τύχη στα χέρια τους. Με επτά βαθμούς φιλοξενούνται από τους «ροσονέρι» στο εμβληματικό «Σαν Σίρο» και με νίκη «κλειδώνουν» την παρουσία στην επόμενη φάση. Με μόλις ένα βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές, μετά την ήττα στο Παρίσι και την ισοπαλία με τους αποψινούς αντιπάλους στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ», πήραν δύο καθαρές νίκες απέναντι στις «Καρακάξες» και πλέον προπορεύονται. Έχουν υπέρ τους μόλις τρία γκολ και δύο κατά σε τέσσερις αγώνες!

Μην ξεχνάμε ότι προέρχονται από μία πολύ ανταγωνιστική χρονιά στη Μπουντεσλίγκα, όπου «λιποθύμησαν» την τελευταία αγωνιστική για να πάει ο τίτλος ξανά στο Μόναχο. Δείγμα χαμηλής αυτοπεποίθησης και… τύχης όταν η μπάλα «καίει». Καθόλου απίθανο λοιπόν να «καταρρεύσουν» και στο Τσάμπιονς Λιγκ, παρότι όλα είναι υπέρ τους. Ολοκληρώνουν την εξάδα αγώνων εντός έδρας με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν στην πιο «σοφή» της έκδοση

Οι πρωταθλητές Γαλλίας ανανέωσαν το γεμάτο αστέρες ρόστερ τους. «Έχασαν» αρκετή από τη λάμψη με τις αποχωρήσεις των Μέσι και Νεϊμάρ, απέβαλλαν όμως το βάρος του «πρέπει» με αυτούς στην ομάδα. Οι προσδοκίες έγιναν υποχρέωση κατάκτησης του Τσάμπιονς Λιγκ και αυτό έφερνε τα αντίθετα αποτελέσματα. Πρόωρους αποκλεισμούς.

Μεταγραφές ουσίας το περασμένο καλοκαίρι δείχνουν ότι κάτι αλλάζει στο εσωτερικό των Παριζιάνων. Περιόρισαν τις σπατάλες και στράφηκαν σε ποδοσφαιριστές με εμπειρία, μέλλον και υψηλές φιλοδοξίες. Με «μπροστάρη» τον ασταμάτητο Εμπαπέ κρατούν προς το παρόν τη δεύτερη θέση του ομίλου με έξι βαθμούς, έχουν τα περισσότερα γκολ υπέρ, επτά στον αριθμό και ταυτόχρονα τα περισσότερα κατά, έξι.

Απόψε, υποδέχονται τη «λαβωμένη» Νιούκαστλ και με ενδεχόμενη νίκη εξασφαλίζουν μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Είναι το πιο ποιοτικό σύνολο του γκρουπ, διαθέτουν έναν από τρεις κορυφαίους παίκτες στον πλανήτη και με ταπεινή… φιλοσοφία για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δείχνουν πιο ικανοί από όλους να προκριθούν. Η απάντηση στο «Παρκ ντε Πρενς».

Η «περίεργη» Μίλαν

Η πιο ασταθής ομάδα του έκτου ομίλου. Δύο ισοπαλίες δίχως σκορ απέναντι σε Νιούκαστλ και Ντόρτμουντ, μία αποκαρδιωτική εμφάνιση και ήττα με 3-0 στο Παρίσι, για να «αναστηθούν» και να πάρουν εκδίκηση από τους Γάλλους στο Μιλάνο. Με δύο γκολ υπέρ και τέσσερα κατά, περιέργως είναι μέσα στο «κόλπο».



Οι παίκτες του Στέφανο Πιόλι είναι ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο. Στην πρώτη περίπτωση μπορούν να βάλουν «φωτιά» και να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση πρόκριση. Υποδέχονται την Ντόρτμουντ και κλείνουν τον όμιλο στην Αγγλία και το «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Η ουραγός Νιούκαστλ με τον «φρενήρη ρυθμό»

Οι Βρετανοί είναι με την πλάτη στον τοίχο, έχουν όμως το ελαφρυντικό της απειρίας λόγω επιστροφής στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ύστερα από 20 χρόνια. Οι εμφανίσεις τους μέχρι στιγμής, κυρίως η βραδιά θριάμβου και η «τεσσάρα» στους πρωταθλητές Γαλλίας μαρτυρούν τη δυναμική και τις δυνατότητες.



Η ένταση στην οποία αγωνίζονται και ο ρυθμός που μπορούν να πιάσουν είναι το «όπλο» σε αυτή τη δυάδα αγώνων. Παρί και Μίλαν, ας ρωτήσουν την Τσέλσι πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα βρέθηκε με δύο γκολ στην «πλάτη». Ο Έντι Χάου γνωρίζει ότι μπορεί να ρυθμίσει την τελική κατάταξη με ευνοημένη την ομάδα του. Ο αγωνιστικός χώρος θα κρίνει τους «survivors» από τον όμιλο του «θανάτου».

