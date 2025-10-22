Champions League: Ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της League Phase

Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με εννέα αναμετρήσεις:

Τα δύο πρώτα παιχνίδια που ξεκίνησαν νωρίς ολοκληρώθηκαν:

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ 3-1

Γαλατασαράι - Μπόντο Γκλιμτ 3-1

Με τη νίκη της Αθλέτικ, ο Ολυμπιακός έπεσε στην 33η θέση σε σύνολο 36 ομάδων και απέχει δύο πόντους από την προνομιούχο 24η θέση.



Αταλάντα - Σλάβια Πράγας

Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ

Τσέλσι - Άγιαξ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λίβερπουλ

Μονακό - Τότεναμ

Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ

Τα αποτελέσματα της Τρίτης, 21/10

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ - Πάφος 0-0

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Κοπεγχάγη - Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-4

Νιούκαστλ - Μπενφίκα 3-0

PSV - Νάπολι 6-2

Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ - Ίντερ 0-4

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.