Champions League: Ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της League Phase

Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με εννέα αναμετρήσεις:
Τα δύο πρώτα παιχνίδια που ξεκίνησαν νωρίς ολοκληρώθηκαν:
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ 3-1
Γαλατασαράι - Μπόντο Γκλιμτ 3-1
Με τη νίκη της Αθλέτικ, ο Ολυμπιακός έπεσε στην 33η θέση σε σύνολο 36 ομάδων και απέχει δύο πόντους από την προνομιούχο 24η θέση.
Αταλάντα - Σλάβια Πράγας
Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ
Τσέλσι - Άγιαξ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λίβερπουλ
Μονακό - Τότεναμ
Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ
Τα αποτελέσματα της Τρίτης, 21/10
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1
Καϊράτ - Πάφος 0-0
Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0
Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7
Κοπεγχάγη - Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-4
Νιούκαστλ - Μπενφίκα 3-0
PSV - Νάπολι 6-2
Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ - Ίντερ 0-4
Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2
