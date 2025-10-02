Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 2-1 της Μπαρτσελόνα, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Λουίς Ενρίκε σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι τόνισε πως θεωρεί τους μπλαουγκράνα το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου με τα μεγάλα αυτιά.

Στην συνέχεια, ο έμπειρος τεχνικός μίλησε για ακόμη μια φορά με τα καλύτερα λόγια για τον Πέδρι, σημειώνοντας πως δυσκολεύτηκε πολύ η ομάδα του να τον περιορίσει.

«Για μένα η Μπαρτσελόνα είναι το ξεκάθαρο φαβορί για να κατακτήσει το Champions League. Παίζουν υπέροχα και είμαστε ακόμη στην αρχή του τουρνουά. Υπάρχουν ελάχιστες ομάδες που έχουν ξεκάθαρη ταυτότητα όπως εμεις και η Μπαρτσελόνα.

Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος με τον τρόπο που παίζουν, αλλά η διοργάνωση μόλις άρχισε, η πραγματική διοργάνωση αρχίζει στη νοκ-άουτ φάση. Η Μπαρτσελόνα ήταν καλύτερη από την Παρί σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού.

Ας παραμείνουν ψύχραιμοι οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, αυτό είναι απλά το ξεκίνημα για κάτι μεγάλο. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ παίζει υπέροχα και θα μας φέρει πολλές χαρές και στο Champions League.

Ο Πέδρι και ο Βιτίνια είναι οι δύο καλύτεροι μέσοι στον κόσμο. Είναι φυσιολογικό να κάνεις λάθη, αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι πως δίπλα στον Πέδρι, ο Βιτίνια είναι ο καλύτερος μέσος στον κόσμο.

Ήταν δύσκολο για εμάς απόψε να σταματήσουμε τον Πέδρι. Μας κόστισε πολύ σήμερα, μιλήσαμε πολύ στα αποδυτήρια για εκείνον πριν από τον αγώνα αλλά αποδείχτηκε πως ήταν δύσκολο να τον σταματήσουμε. Γενικά, είναι όμορφο να αντιμετωπίζουμε παίκτες όπως αυτόν, καθώς ωθούν τους παίκτες μου να βελτιώνονται οι ίδιοι».

