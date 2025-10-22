Χωρίς Χολμς στην Μπολόνια ο Παναθηναϊκός AKTOR

Tην εν Ελλάδι προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Βίρτους Μπολόνια (24/10) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, που θα αναχωρήσει για την Ιταλία, το πρωί της Πέμπτης.



Ωστόσο, οι «πράσινοι» θα επιβιβαστούν στο αεροπλάνο με μια σημαντική απουσία, αφού ο Ρισόν Χολμς τέθηκε νοκ άουτ από τα πλάνα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Αμερικανός σέντερ, στην προπόνηση της Τετάρτης, ακολούθησε ξανά ατομικό πρόγραμμα και θεραπευτική αγωγή λόγω των ενοχλήσεων στον αριστερό προσαγωγό, που αποκόμισε στο ματς με τονΈτσι η front line του «τριφυλλιού» θα απαρτίζεται από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τον Ντίνο Μήτογλου και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ στο ρόστερ υπάρχει και οπου προς το παρόν δεν έχει μπει σε 12αδα ως τώρα στη Euroleague.Σημειώνεται, ότι εκτός του Χολμς και οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ακολούθησαν το ίδιο πρόγραμμα.

