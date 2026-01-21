Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης

Ένα από τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία είναι και ο πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης, Νταβίντ Κορδόν Μέσα

David Cordon

Δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Πριν από λίγες ώρες νεκρός ταυτοποιήθηκε και ο Νταβίντ Κορδόν Μέσα, πρώην παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης.

Ο 50χρονος ήταν πατέρας του 18χρονου παίκτη της Χετάφε, Νταβίντσι, που αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα και πήγε να παρακολουθήσει τον αγώνα του γιου του με τη Βαλένθια και στη συνέχεια πήρε το μοιραίο τρένο για να επιστρέψει στο σπίτι του στην Ουέλβα.

Η ανάρτηση του γιου του Νταβίντ Κορδόν και το συλλυπητήριο μήνυμα της Χετάφε:


 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δυστύχημα Ισπανία Ατλέτικο Μαδρίτης Σεβίλλη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark