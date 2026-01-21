Δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Πριν από λίγες ώρες νεκρός ταυτοποιήθηκε και ο Νταβίντ Κορδόν Μέσα, πρώην παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης.

Ο 50χρονος ήταν πατέρας του 18χρονου παίκτη της Χετάφε, Νταβίντσι, που αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα και πήγε να παρακολουθήσει τον αγώνα του γιου του με τη Βαλένθια και στη συνέχεια πήρε το μοιραίο τρένο για να επιστρέψει στο σπίτι του στην Ουέλβα.

Η ανάρτηση του γιου του Νταβίντ Κορδόν και το συλλυπητήριο μήνυμα της Χετάφε:





Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar.



Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador “Davinchi” en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba.



Te conocimos hace siete meses y en poco… pic.twitter.com/JLBiJCL76Y — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 20, 2026

