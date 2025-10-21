Οι δύο φιναλίστ του περσινού τελικού του UEFA Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ίντερ, αλλά και η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, προπορεύονται στη βαθμολογία της League Phase του θεσμού, με το απόλυτο τρία στα τρία. Τη δυνατότητα να τους φτάσουν στην κορυφή θα έχουν σήμερα Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης και Κάραμπαγκ, αν φτάσουν στη νίκη. Τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής έχουν ως εξής:

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ - Πάφος 0-0

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Κοπεγχάγη - Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-4

Νιούκαστλ - Μπενφίκα 3-0

PSV - Νάπολι 6-2

Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ - Ίντερ 0-4

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τις υπόλοιπες εννέα αναμετρήσεις:

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ

Γαλατασαράι - Μπόντο Γκλιμτ

Αταλάντα - Σλάβια Πράγας

Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ

Τσέλσι - Άγιαξ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λίβερπουλ

Μονακό - Τότεναμ

Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.