Champions League: Όλα τα αποτελέσματα, ξεχώρισε η επτάρα της πρωταθλήτριας Παρί στο Λεβερκούζεν

Στην 32η θέση ανάμεσα στις 36 ομάδες με έναν βαθμό ο Ολυμπιακός, σε απόσταση αναπνοής, ωστόσο, από την προνομιούχο 24η θέση - Υποδέχεται στις 4/11 την PSV 

Champions League, Paris fans

Οι δύο φιναλίστ του περσινού τελικού του UEFA Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ίντερ, αλλά και η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, προπορεύονται στη βαθμολογία της League Phase του θεσμού, με το απόλυτο τρία στα τρίαΤη δυνατότητα να τους φτάσουν στην κορυφή θα έχουν σήμερα Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης και Κάραμπαγκ, αν φτάσουν στη νίκη. Τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής έχουν ως εξής:

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ - Πάφος 0-0

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Κοπεγχάγη - Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-4

Νιούκαστλ - Μπενφίκα 3-0 

PSV - Νάπολι 6-2

Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ - Ίντερ 0-4

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τις υπόλοιπες εννέα αναμετρήσεις:

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ

Γαλατασαράι - Μπόντο Γκλιμτ

Αταλάντα - Σλάβια Πράγας

Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ

Τσέλσι - Άγιαξ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λίβερπουλ

Μονακό - Τότεναμ

Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ

