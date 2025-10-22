Telesport: «Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με Ντίνγουιντι»

Για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Σπένσερ Ντίνγουιντι κάνει λόγο η σερβική Telesport, χωρίς πάντως κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται μέχρι τώρα. Οι «ερυθρόλευκοι» εγκατέλειψαν τις προσπάθειες απόκτησης του Τζάρετ Μπάτλερ, αφότου ο Αμερικανός γκαρντ προτίμησε τον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο δεν κατέθεσαν τα όπλα για την ενίσχυσή τους στην περιφέρεια.



«Ο Ολυμπιακός βρήκε επιτέλους τον γκαρντ του! Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι κατευθύνεται στον Πειραιά! Όπως αναφέραμε αποκλειστικά νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός γκαρντ ήταν έτοιμος να μετακομίσει στην Ευρώπη, με τρεις ομάδες της EuroLeague να έχουν δείξει ενδιαφέρον. Η Αναντολού Εφές αρχικά φαινόταν να είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος, αλλά σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες, μόλις οριστικοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ του βετεράνου του NBA και του Ολυμπιακού! Μια τεράστια προσθήκη για την ελληνική ομάδα», αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ.

Ο Ντίνγουιντι παίζει από το 2014 στο ΝΒΑ μετρώντας 13 πόντους, 5,1 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 27,7 λεπτά κατά μέσο όρο. Πέρσι έπαιξε σε 79 ματς με τους Μάβερικς, τους 30 ως βασικός, έχοντας 11 πόντους, 4,4 ασίστ και 2,6 ριμπάουντ σε 27 λεπτά ανά αγώνα. Ο 32χρονος γκαρντ/φόργουορντ (1,96μ.) έμεινε ελεύθερος από τους Χόρνετς και εξετάζει τις επιλογές του. Σύμφωνα με τον έγκυρο Αμερικανό ρεπόρτερ, Μαρκ Στάιν, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν από την Ευρωλίγκα, αλλά η Εφές δεν είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για τον γεννημένο στην Καλιφόρνια άσο.

