Τίτλους τέλους κινδυνεύει να ρίξει πρόωρα το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με την Stoiximan Basket League να βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς αρνητικής δημοσιότητας, λόγω των πρωτοφανών εξελίξεων στους τελικούς.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός – δύο ομάδες-σύμβολα του ελληνικού αθλητισμού, με δέκα ευρωπαϊκά τρόπαια, πολυτελή ρόστερ και αστέρες όπως οι Ναν, Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Σλούκας – δεν φαίνεται πως θα διεκδικήσουν τελικά τον φετινό τίτλο. Τα όσα διαδραματίστηκαν στον δεύτερο τελικό στο ΣΕΦ έχουν εκτροχιάσει την κατάσταση, με την κυβέρνηση να αναζητά απεγνωσμένα γέφυρες επικοινωνίας – χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Τελεσίγραφο από την Πολιτεία – Η πρόκληση της Τετάρτης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αναβολή του τρίτου τελικού, που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ. Την ίδια ημέρα, οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ κλήθηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση σε κρίσιμη συνάντηση, προκειμένου να δοθούν δεσμεύσεις για την ομαλή συνέχεια του πρωταθλήματος.

«Καλώ τους ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ, για να κάνουμε μία ηθική συμφωνία. Να δεσμευτούν ότι το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί χωρίς ντροπιαστικές εικόνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας πως, «αν δεν υπάρξει συμφωνία, το πρωτάθλημα θα τελειώσει εδώ, στο γραφείο μου».

Το μήνυμα ήταν σαφές: αν μέχρι τις 15:00 της Τετάρτης (4/6) δεν υπάρξει κοινή παρουσία των παραγόντων των δύο ομάδων στο Υπουργείο, η φετινή σεζόν θα διακοπεί οριστικά. Όπως τόνισε κυβερνητική πηγή: «Το πρωτάθλημα τελειώνει οριστικά αν δεν έρθουν και οι δύο. Εμείς δεν εκβιαζόμαστε».

Ανταλλαγές εξωαγωνιστικών «καρφιών» και μηνύσεων

Ωστόσο, το χάσμα μοιάζει πλέον αγεφύρωτο. Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος απέρριψαν την πρόσκληση χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη», ενώ ξεκαθάρισαν ότι η μοναδική συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο θα γίνει στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού από την πλευρά του αντέδρασε μέσω Instagram, αρνούμενος και εκείνος να συμμετάσχει στην κοινή συνάντηση. Αντιπρότεινε μάλιστα να πραγματοποιηθούν ξεχωριστές συναντήσεις με τον υπουργό.

Η σύγκρουση έχει πλέον μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν αλληλομηνυθεί – ο μεν Γιαννακόπουλος για έργω εξύβριση και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, οι δε Αγγελόπουλοι για συκοφαντική δυσφήμιση.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε προαναγγείλει από το απόγευμα της Δευτέρας (02/06) πως θα προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος των αδελφών Αγγελόπουλων και του Νίκου Λεπενιώτη.

Μια δήλωση που έκανε πράξη, με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ να καταθέτει μήνυση εναντίον των προέδρων του Ολυμπιακού και General Manager της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για συκοφαντική δυσφήμιση και για το αδίκημα της υποκίνησης σε βία με βάση τον Αθλητικό Νόμο.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση του «τριφυλλιού», έχουν ήδη ενημερωθεί οι Εισαγγελείς, με αποτέλεσμα τόσο ο Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, όσο και ο Νίκος Λεπενιώτης, να αναζητούνται στη διαδικασία του αυτοφώρου.

Δέσποινα Γιαννακοπούλου: «Η σιωπή της ΚΑΕ Ολυμπιακός με προσβάλλει εξίσου με τα συνθήματα»

Στο μεταξύ, για την ανάμειξη του ονόματός της σε χυδαία συνθήματα οπαδών του Ολυμπιακού τοποθετήθηκε και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Η κόρη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε θέση με μακροσκελή ανάρτησή της στο Instagram.

Σε αυτήν αναφέρει συγκεκριμένα:

«Τη χθεσινή βραδιά υπέστην μία επίθεση που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της αθλητικής αντιπαλότητας. Στο γήπεδο του ΣΕΦ, και ενώ δεν είχα καμία απολύτως εμπλοκή με τον αγώνα ή τους διαγωνιζόμενους, στοχοποιήθηκα προσωπικά με χυδαία, απάνθρωπα και απροκάλυπτα σεξιστικά συνθήματα, τα οποία ακούστηκαν δυνατά και επαναλαμβανόμενα από μερίδα οπαδών της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Δεν περιγράφεται με λέξεις η ντροπή και η οργή που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Οι κραυγές εκείνες δεν στρέφονταν απλώς ενάντια στο πρόσωπό μου -επιχείρησαν να με εξευτελίσουν, να με μειώσουν και να με πληγώσουν βαθιά, δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες θεατές, επειδή είμαι “η κόρη του Γιαννακόπουλου”. Όμως έχω όνομα, υπόσταση και αξιοπρέπεια, και δεν αποδέχομαι καμία ταπείνωση στο όνομα καμίας αντιπαλότητας.

Οι στιγμές που βίωσα δεν ήταν ούτε “ατυχές συμβάν” ούτε “αθλητικό πάθος”. Ήταν βία με καθαρά σεξιστικά, προσωπικά κίνητρα, την οποία ουδείς από τους παρόντες υπευθύνους τόλμησε να αποδοκιμάσει εκείνη τη στιγμή. Καμία αντίδραση. Καμία συγγνώμη. Καμία ανάληψη ευθύνης.

Η σιωπή των διοικούντων της ΚΑΕ Ολυμπιακός με προσβάλλει εξίσου με τα συνθήματα των φιλάθλων τους. Όταν βλέπεις μία κοπέλα να γίνεται αντικείμενο χυδαίας και βάναυσης λεκτικής κακοποίησης και δεν αντιδράς, δεν σηκώνεσαι, δεν ζητάς συγγνώμη, τότε παύεις να είσαι απλώς αμέτοχος. Γίνεσαι συνένοχος.

Και το αποκορύφωμα; Αυτό το αίσχος -αυτή η ντροπή- ανέβηκε και στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Επικύρωσαν δημόσια τη χυδαιότητα. Την αναπαρήγαγαν επίσημα. Την υπέγραψαν. Και αυτό δεν είναι απλώς αδιανόητο. Είναι επικίνδυνο. Είναι η απόλυτη ηθική πτώση.

Δηλώνω με πλήρη επίγνωση και απόλυτη νηφαλιότητα ότι δεν πρόκειται να αποδεχθώ τέτοια μεταχείριση από κανέναν. Ούτε να μείνω σιωπηλή. Όποιοι νομίζουν ότι μπορούν να φωνάζουν το όνομά μου με χυδαιότητα, να με μετατρέπουν σε αντικείμενο διασυρμού και να μην λογοδοτούν, πλανώνται πλάνην οικτρά.

Είμαι περήφανη για το ποια είμαι. Δεν ντρέπομαι για το επώνυμό μου, αλλά δεν θα ανεχτώ να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για να βιάζουν λεκτικά την προσωπικότητά μου. Το όνομά μου δεν είναι σύνθημα. Το σώμα μου δεν είναι αφορμή για γελοία ανδρικά αποθέματα “αντρισμού”. Η παρουσία μου δεν είναι αφορμή για κακοποίηση.

Από σήμερα και στο εξής, κάθε τέτοια πράξη θα έχει νόμιμες, δημόσιες και ηθικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να επιτρέψω το παρελθόν να περάσει χωρίς αντίδραση. Γιατί ό,τι ανέχεσαι, το επιτρέπεις. Κι εγώ δεν επιτρέπω τίποτα πλέον».

Βρούτσης: «Αυτό θα τελειώσει – Δεν είναι θέμα φιλάθλων, είναι θέμα παραγόντων»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω. «Εδώ δεν έχουμε επεισόδια από φιλάθλους. Δεν έπεσε ούτε κροτίδα, ούτε πυροτέχνημα, ούτε αντικείμενο. Το πρόβλημα είναι οι παράγοντες. Αυτό δεν τιμάει ούτε τον αθλητισμό ούτε τις αξίες του», δήλωσε.

Επανέλαβε πως η πρόσκληση της Τετάρτης δεν είναι διαπραγματεύσιμη. «Δεν κάνουμε συναλλαγές τύπου “λίγο πάνω, λίγο κάτω”. Η απόφαση θα ληφθεί στο γραφείο μου. Η Ελλάδα αξίζει έναν καλό αθλητισμό. Αν δεν υπάρξει ηθική δέσμευση, το πρωτάθλημα τελειώνει εδώ».

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, και όλα δείχνουν πως ο φετινός τίτλος ίσως να μην κριθεί ποτέ εντός παρκέ.

Το ελληνικό μπάσκετ, που πριν λίγες μέρες «φλέρταρε» με την ευρωπαϊκή κορυφή, κινδυνεύει να επιστρέψει στα σκοτάδια της εσωστρέφειας – όχι λόγω των φιλάθλων, αλλά εξαιτίας των ίδιων των ηγετών του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.