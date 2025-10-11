Η κατάρα είναι ετοιμόρροπη και οι Νορβηγοί σύντομα θα τη σπάσουν. Οι Σκανδιναβοί διέλυσαν με 5-0 το Ισραήλ με χατ τρικ του Χάαλαντ και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, επιστρέφοντας σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 26 ολόκληρα χρόνια.

Ο σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι έχασε πέναλτι στο έκτο μόλις λεπτό, με το αυτογκόλ του Καλαϊλί στο 18’ να ανοίγει εντέλει το σκορ. Ο Χάαλαντ εξιλεώθηκε κάνοντας το 2-0 στο 27’, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, ένα νέο αυτογκόλ από τον Ναχμιάς καθάρισε ουσιαστικά από νωρίς το ματς.

Ο 25χρονος γκολτζής ξεχείλωσε περαιτέρω το σκορ με γκολ στο 63’ και στο 72’, με τη Νορβηγία να έχει 18 βαθμούς στον ένατο όμιλο των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης και να απέχει... εννέα από την Ιταλία, που έχει βέβαια δύο ματς λιγότερα.

Την ίδια ώρα, η Ουγγαρία λύγιζε με 2-0 την Αρμενία χάρη σε γκολ των Λούκατς (56') και Γκρούμπερ (90+3'), ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του έκτου ομίλου.

