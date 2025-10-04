Καρδίτσα: Έκοψε τη φόρα του Άρη και έκανε ιδανική πρεμιέρα

Έκοψε τη φόρα του Άρη και έκανε ιδανική πρεμιέρα στη φετινή Stoiximan GBL η Καρδίτσα!



Μετά από ένα παιχνίδι που ήταν ντερμπάρα στο μεγαλύτερο μέρος του, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου επιβλήθηκε με επί μέρους σκορ 22-8 στην τέταρτη περίοδο και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 91-77!



Έτσι, η Καρδίτσα ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, πριν ταξιδέψει στο Βέλγιο για να κοντραριστεί με την Οστάνδη (8/10, 21:30), στην πρεμιέρα του BCL! Από την άλλη, ο Άρης δεν εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ που του έδωσε η μεσοβδόμαδη και μεγάλη εκτός έδρας νίκη του επί της Βενέτσια για το EuroCup, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα του και στρέφοντας πλέον την προσοχή του στην αναμέτρησή του με το Αμβούργο (8/10, 20:00).



Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Μπράντον Τζέφερσον και Έλις, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι έχοντας πετύχει από 21 πόντους, ενώ για τον Άρη ξεχώρισαν οι Φορμπς (17π, 5 ριμπ), Χάρελ (11π, 9 ριμπ) και Μήτρου-Λονγκ (14π).

Το ματς:

Αμφίρροπη στο ξεκίνημά της η αναμέτρηση, με τον Άρη να ξεφεύγει με +4 (8-12) χάρη σε τρίποντο του Χάρελ, αλλά με την Καρδίτσα να αντιδρά άμεσα, περνώντας μπροστά με 14-12, χάρη σε τρίποντο του Μπράντον Τζέφερσον. Οι δύο ομάες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, μέχρι την Καρδίτσα να έχει το ελάχιστο προβάδισμα (21-20).

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με καμία από τις δύο ομάδες να μην καταφέρνει να φτιάξει υπέρ της σερί για να ξεφύγει και με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Ο Φορμπς «τραβούσε το κουπί» επιθετικά για τον Άρη, ισοφαρίζοντας σε 25-25, ενώ από την άλλη, Τζέφερσον και Έλις έπαιρναν τις περισσότερες επιθέσεις. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μετά από πολύ ώρα στο +5 (37-42), με την Καρδίτσα να μειώνει για το 39-42 του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Άρης διατήρησε το μικρό του προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ με συνεχόμενα τρίποντά του έκανε το 52-58 και το 54-61. Ο Τζέφερσον με δικό του τρίποντο ισοφάρισε σε 67-67, ενώ ισόπαλο ήταν το σκορ (69-69) και με τη λήξη του προτελευταίου δεκαλέπτου, σε μία περίοδο η οποία ολοκληρώθηκε με επί μέρους σκορ 30-27!

Έχοντας το μομέντουμ και με ένα επιθετικό κρεσέντο του Έλις, η Καρδίτσα έφτιαξε σερί 6-2 για να περάσει μπροστά με 77-71, με τον Γκιουζέλη να μειώνει σε 77-73, πριν ο Άρης «παγώσει» επιθετικά, μένοντας χωρίς πόντο για 4 ολόκληρα αγωνιστικά λεπτά, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι για να ξεφύγουν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (84-73) χάρη σε συνεχόμενα καλάθια του Χόρχλερ! Μποχορίδης και Χάρελ μείωσαν για τον Άρη, αλλά ο Μπράντον Τζέφερσον με νέο του τρίποντο έκανε το 89-77 και η Καρδίτσα πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη με 91-77!

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-42, 69-69, 91-77

