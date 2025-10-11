Σόκαρε τον Άρη στο Αλεξάνδρειο και έκανε σεφτέ στη φετινή σεζόν ο Κολοσσός!

Πραγματοποιώντας μια τρομερή εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα του Χαβιέ Καράσκο απέδρασε με σπουδαίο διπλό από το «Nick Galis Hall» επικρατώντας με σκορ 73-65 των «κίτρινων» για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL!

Πολύ καλός ήταν ο ρυθμό του αγώνα από το πρώτο κιόλας λεπτό του ματς, με τον Κολοσσό να παρουσιάζει ξανά πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά το παιχνίδι και προηγήθηκαν με 11-10 στο τετράλεπτο, την ώρα που για τον Άρη όλους τους πόντους τους είχε πετύχει ο Μπράις Τζόουνς! Με δύο διαδοχικά τρίποντα του Μποχωρίδη, οι «κίτρινοι» πήραν το πάνω χέρι στο σκορ (16-11) ένα λεπτό αργότερα, προβάδισμα που διατήρησαν μέχρι το φινάλε της περιόδου για το 22-20.



Εκμεταλλευόμενοι το κακό ξεκίνημα των γηπεδούχων στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Ροδίτες με ένα μικρό 3-0 σερί προσπέρασαν ξανά για το 22-23 στο 12', προτού ο Άρης απαντήσει με ένα δικό του 7-0 σερί για το υπέρ του 28-23 δύο λεπτά μετά. Μάλιστα, το σύνολο του Κάραϊτσιτς έστειλε τη διαφορά ακόμη και στο +9 (34-25) στο 16ο λεπτό, αφού ο Κολοσσός είχε μόλις δύο πόντους - και αυτούς από την γραμμή των βολών - για τέσσερα ολόκληρα λεπτά. Παρ' όλα αυτά, οι Νησιώτες μπόρεσαν στο φινάλε να μαζέψουν τη διαφορά χάρη στο εκρηκτικό τελευταίο δίλεπτο του Κολοβέρου που πέτυχε επτά πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 40-38.



Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, καθώς, καμία δεν μπορούσε να «χτίσει» μεγάλες και ασφαλείς διαφορές. Χαρακτηριστικό είναι πως οι Θεσσαλονικείς έφτασαν δύο φορές στο +6 στο τρίτο δεκάλεπτο, ωστόσο, ο Κολοσσός βρήκε ισάριθμες «απαντήσεις» και με τους Ράιαν και Καράμπελα βρήκε μεγάλα σουτ για το 58-58 της περιόδου.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, ο Κολοσσός εμφανίστηκε πιο έτοιμος και με «καθαρό» μυαλό στα καίρια σημεία του ματς. Χάρη στην εξαιρετική του άμυνα, οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τον Άρη στους μόλις 7 πόντους στην περίοδο, φτάνοντας έτσι πιο εύκολα από ό,τι θα φαντάζονταν και οι ίδιοι σε ένα σπουδαίο διπλό με το τελικό 73-65.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58, 65-73.

