Ο Παναθηναϊκός προχωρά σε μια ακόμα στοχευμένη κίνηση για την ενίσχυση του ρόστερ του, δίνοντας τα χέρια με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για την απόκτηση του Λούκας Τσάβες.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας, που γνωρίζει άριστα την ελληνική πραγματικότητα από τη θητεία του στον Παναιτωλικό, έρχεται στο Κορωπί με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι, με το «τριφύλλι» να διατηρεί οψιόν αγοράς για τη συνέχεια.

