Οι Μπακς απέδρασαν από ένα ματς-θρίλερ απέναντι στους Χόρνετς με σκορ 122-121, χάρη σε εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τελευταία επίθεση του αγώνα. Ο «Greek Freak» ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής, βάζοντας τη σφραγίδα του σε μια νίκη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:50 συμμετοχής, με εξαιρετική αποτελεσματικότητα: 11/18 σουτ εντός παιδιάς και 8/8 βολές. Παρά τον περιορισμό λεπτών, είχε +21 στο συν/πλην, οδηγώντας την ομάδα του στα κρίσιμα σημεία.

Παράλληλα, έγραψε ιστορία στο NBA, καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια 30 πόντων, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, συνδυάζοντας παραγωγικότητα και δημιουργία σε κορυφαίο επίπεδο.

Οι Μπακς μπήκαν νωθρά και είδαν τους Χόρνετς να προηγούνται με 24-38 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στη δεύτερη, τα «Ελάφια» αντέδρασαν, μείωσαν τη διαφορά και πήγαν στα αποδυτήρια στο 51-60.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο η αντεπίθεση συνεχίστηκε (36-31 επιμέρους), με το σκορ να γίνεται 87-91, προαναγγέλλοντας ένα δραματικό φινάλε. Και πράγματι, το τελευταίο λεπτό ήταν συγκλονιστικό.

Στα 11’’ πριν το τέλος, ο Κάιλ Κούζμα ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για το 120-118. Στην αμέσως επόμενη φάση, οι Χόρνετς πέρασαν μπροστά (120-121) με γκολ-φάουλ. Στην επαναφορά, όμως, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ βρήκε τον Γιάννη με alley-oop πάσα και ο Έλληνας σταρ κάρφωσε για το 122-121, αφήνοντας 4,7’’ στους φιλοξενούμενους χωρίς να αλλάξει κάτι.

Πέρα από τον Αντετοκούνμπο, ξεχώρισε ο Ράιαν Ρόλινς με 29 πόντους, εντυπωσιακά ποσοστά (11/13 σουτ, 6/7 τρίποντα), 8 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Κάιλ Κούζμα είχε 18 πόντους και 6 ριμπάουντ. Καθοριστικός οργανωτικά ήταν και ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 10 πόντους και 10 ασίστ.

Οι Μπακς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 15-20 και συνεχίζουν τη μάχη για σταθερότητα, έχοντας τον Γιάννη ως σταθερό σημείο αναφοράς και ηγέτη στα κρίσιμα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.