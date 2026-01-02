Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό μέσα στο Telekom Center Athens επί του Παναθηναϊκού AKTOR με σκορ 82-87 για την 19η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς που αν οι «ερυθρόλευκοι» το έχαναν θα βυθίζονταν στη βαθμολογία. Γνωρίζοντας τη βαθμολογική σημασία της αναμέτρησης, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν πολύ δυνατά στον αγώνα, προηγήθηκαν με 17 πόντους (5-22) και παρά το ότι οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τη λήξη του ημιχρόνου και πέρασαν μπροστά στις αρχές της επανάληψης, διατήρησαν μέχρι το τέλους τη μεγάλη αυτοπεποίθηση που τους είχε δώσει το καλό ξεκίνημα. Οι παίκτες του Αταμάν διαρκώς κυνηγούσαν μικρές διαφορές στην επανάληψη και στο τέλος δεν είχαν καθαρό μυαλό, παρά τις πολλές ευκαιρίες που βρήκαν να περάσουν μπροστά.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς με καλάθι του Ντόρσεϊ και τρίποντο του Παπανικολάου, ενώ ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Φαρίντ έφερε τους πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού (2-5). Οι «ερυθρόλευκοι» σημάδεψαν τον Σορτς και κατάφεραν να προηγηθούν με 2-10 χάρη σε κάρφωμα του Μιλουτίνοφ και τρίποντο του Ντόρσεϊ. Η διαφορά έγινε διψήφια από νέα προσπάθεια του Σέρβου (2-12), ενώ δύο ακόμη τρίποντα από τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ εκτόξευσαν τη διαφορά στο +15 υπέρ των φιλοξενούμενων (5-20). Ο Γουόκαπ ανέβασε ακόμη περισσότερο το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα (5-22), με τον Φαρίντ να σταματάει τον Μιλουτίνοφ και τον Όσμαν να καρφώνει για να δώσει λύση στον Παναθηναϊκό, γράφοντας το 7-22. Βεζένκοφ και Γιούρτσεβεν αντάλλαξαν καλάθια (9-24), με τον Βούλγαρο φόργουορντ να γράφει το 9-26 από τη γραμμή των βολών. Ο Ρογκαβόπουλος μείωσε με ωραία κίνηση (11-26), ενώ η πρώτη περίοδος έληξε 13-28 με καλάθι του Σορτς.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με κάρφωμα του Γιούρτσεβεν (15-28), με τον Ναν να μειώνει ακόμη περισσότερο με δύο εύστοχες βολές για το 17-28. Ο Όσμαν μείωσε με λέι απ μετά την τάπα του Γιούρτσεβεν (19-28), όμως ο Χολ πέτυχε γκολ φάουλ για το 19-31. Ο Ναν απάντησε άμεσα με τρίποντο (22-31), πριν βάλει δεύτερο σερί από το ίδιο σημείο για το 25-31. Ο Μόρις και ο Βεζένκοφ έδωσαν λύσεις στον Ολυμπιακό με βολές (25-34), όμως ο Ναν συνέχισε το προσωπικό του κρεσέντο με συνεχόμενους πόντους από κοντά για το 29-34. Ρογκαβόπουλος και Βεζένκοφ αντάλλαξαν τρίποντα, με τον Γκραντ να βάζει κι αυτός ένα για το 35-40. Ο Νιλικίνα ευστόχησε και αυτός από μακριά, με τον Ρογκαβόπουλο να του απαντάει για το 39-43. Ο Ναν έφερε τον Παναθηναϊκό σε απόσταση ενός καλαθιού (41-43), ενώ από δικό του κλέψιμο ο Ρογκαβόπουλος έγραψε το 43-43 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ναν έμεινε «καυτός» και ευστόχησε σε τρίποντο για το 46-43, πριν ανταλλάξει καλάθια με τον Ντόρσεϊ για το 48-45. Ο Παπανικολάου ισοφάρισε με τρίποντο (48-48), με τον Βεζένκοφ να βάζει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (48-50). Ο Όσμαν πέτυχε πέντε σερί πόντους με σουτ μέσης απόστασης και δύο βολές (53-50), όμως οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν το προβάδισμα με Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, πριν ο Ντόρσεϊ ευστοχήσει σε σουτ τριών πόντων για το 53-57. Ο Ναν έδωσε λύση με ένα ακροβατικό καλάθι (55-57), όμως ο Ντόρσεϊ απάντησε με βολές για το 55-59. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές (57-59), με τον Όσμαν να ισοφαρίζει με δύσκολο σουτ για το 59-59. Η τρίτη περίοδος έληξε 61-61 με κάρφωμα του Χολ και βολές του Όσμαν.

Στην τέταρτη περίοδο, Βεζένκοφ και Χολ έβαλαν τρίποντο και γκολ φάουλ, αντίστοιχα, για το 61-67. Φαρίντ και Ντόρσεϊ αντάλλαξαν καλάθια (63-69), με τον Φουρνιέ να βάζει μία βολή για το 63-70. Ο Σλούκας πέτυχε γκολ φάουλ με ωραία κίνηση (66-70), με τον Φαρίντ να καρφώνει μετά την εντυπωσιακή ασίστ του Ναν για το 68-70. Ο τελευταίος σκόραρε με πολύ δύσκολο φλόουτερ για την ισοφάριση (70-70), όμως Βεζένκοφ και Μόρις έστειλαν ξανά στο +4 τον Ολυμπιακό (70-74), πριν ο Ναν με ακόμη ένα ατομικό καλάθι γράψει το 72-74. Ο Μιλουτίνοφ κέρδισε βολές και τις έβαλε (72-76), πριν ο Μόρις κάνει το ίδιο για το 72-78. Ο Μιλουτίνοφ και ο Ναν αντάλλαξαν καλάθια (74-80), με τον Βεζένκοφ να ευστοχεί για τρεις και να γράφει το 74-83. Ο Γκραντ μείωσε με τρίποντο (77-83), πριν κλέψει και οδηγήσει στις βολές του Σλούκα για το 79-83. Ο Μόρις και ο Φουρνιέ έγραψαν 1/4 βολές και κράτησαν στο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, με τον Ναν να κερδίζει τρεις βολές και να τις βάζει για το 82-84. Ο Ντόρσεϊ μίλησε σε κρίσιμο σημείο με δύσκολο σουτ (82-86), με τον Φαρίντ να δίνει λάθος πάσα στον Καλαϊτζάκη. Ο Ντόρσεϊ υπέπεσε σε βήματα κι έδωσε μία ακόμη ευκαιρία στους γηπεδούχους που χάθηκε με λάθος του Σορτς, ενώ το κλέψιμο του Ναν έφερε άστοχο τρίποντο του Όσμαν. Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε τη σπουδαία νίκη στο ντέρμπι.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87

Πηγή: skai.gr

