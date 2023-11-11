Σπουδαία ντερμπάρα στο Μετς με νικητή τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινες» μετά από ένα συγκλονιστικό ματς δυόμισι ωρών, κατάφεραν να σπάσουν το αήττητο του Ολυμπιακού, λυγίζοντας τον στο τάι μπρέικ 3-2 σετ για την 4η αγωνιστική της Volley League.



Θαυμάσιο παιχνίδι από τις δυο κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα με τις «ερυθρόλευκες» να προηγούνται, τον Παναθηναϊκό να κάνει την ανατροπή (2-1), τις φιλοξενούμενες να στέλνουν το ματς στο τάι μπρέικ και τις παίκτριες του Καλμαζίδη με ψυχή πρωταθλητή να παίρνουν το ντέρμπι.

Πλέον οι δυο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στις ρεβάνς για το Challenge Cup με τον Παναθηναϊκό να αναζητά δυο μόλις σετ στη Σλοβακία κόντρα στη Νόβα Γκόριτσα, όπως και ο Ολυμπιακός με την Κάουνας στο Ρέντη, προκειμένου να προκριθούν στους «16» του θεσμού.





Το ματς



Με τον Ολυμπιακό να έχει σταθερά το προβάδισμα ξεκίνησε το πρώτο σετ. Οι παίκτριες του Λορέντσο Μιτσέλι, είχαν απαντήσεις στο μπλοκ του Παναθηναϊκού με πρωταγωνίστρια τη Γενιτσαρίδη και εξαιρετική στο κομμάτι της άμυνας τη Ρόγκα. Ωστόσο οι «ερυθρόλευκες» δεν πτοήθηκαν από την αντίδραση των γηπεδούχων και με πολύ σωστά δομημένες επιθέσεις με Μιλένκοβα και Νίζετιχ βρέθηκαν μπροστά με δύο πόντους (11-9). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και με ένα μικρό, αλλά σημαντικό σερί 3-0 πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ (12-9).



Ωστόσο, οι παίκτριες του Λορέντσο Μιτσέλι, εκμεταλλεύθηκαν τις πολλές λανθασμένες επιλογές από τις αντιπάλους τους και με ένα εντυπωσιακό σερί 6-0 έφτασαν αυτές στο +4 (16-12) με Εμμανουηλίδου και Νίζετιχ. Στο κρισιμότερο και παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 21-20, ο Ολυμπιακός, με ένα σερί 3-0 πήρε το σετ μπολ και εν τέλει το σετ για το 0-1 (21-25).



Εκρηκτική η εκκίνηση στο δεύτερο σετ για τον Παναθηναϊκό ο οποίος χωρίς να «ιδρώσει» έφτασε άμεσα να προηγείται 4-0 με Σάμανταν, Καρκάσες και Γενητσαρίδη με τη διαφορά να ανοίγει ακόμα περισσότερο και συγκεκριμένα στο +6 (10-4) αναγκάζοντας τον Λορέντσο Μιτσέλι να πάρει τάιμ άουτ.



Ωστόσο το μοτίβο δεν άλλαξε με τον Γιάννη Καλμαζίδη να βάζει στην εξίσωση και την Μάρετ Γκρότους η οποία με εξαιρετικές άμυνες και ψύχραιμες αποφάσεις επιθετικά βοήθησε τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει στο +7 (21-14). Οι «πράσινες» εκμεταλλεύθηκαν την κακή ψυχολογία των αντιπάλων τους και διεύρυναν τη διαφορά στους εννέα πόντους με τον άσσο της Παπαφωτίου να φέρνει το ματς στο σετ μπολ. Η Τσιτσιγιάννη μείωσε, αλλά το μπλοκ της Μεταξά ήταν εκείνο που καθόρισε την τύχη του δεύτερου σετ για το 25-15.



Με όμοια τρόπο ξεκίνησε και το τρίτο σετ καθώς οι παίκτριες του Παναθηναϊκού έχοντας τον «αέρα» από το δεύτερο σετ. Με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Σέρινταν Άτκινσον το «τριφύλλι» έκανε το 6-3 με την Αμερικανίδα να έχει τους τέσσερις πόντους. Γκρότες και Μεταξά εκμεταλλεύθηκαν την αδυναμία του Ολυμπιακού το μπλοκ με αποτέλεσμα το σκορ να φτάσει στο +5 (11-6). Οι «πράσινες» δεν έχασαν την ψυχραιμία τους όταν οι παίκτριες του Μιτσέλι βρήκαν λύσεις για να σπάσουν το μπλοκ και το 16-12 από το μπλοκ της Νίζετιχ στη Σάμανταν έγινε 19-13 με τον ίδιο τρόπο, αφού η Ναταλία Μεταξά «απάντησε» στην Τσιτσιγιάννη με εξαιρετικό μπλοκ για το 19-13. Το κακό σερβίς της Μιλένκοβα και ο άσσος της Παπαφωτίου έφεραν τον Παναθηναϊκό σε θέση ισχύος ενός Άτκινσον, Γκρότους και νέο άστοχος σερβίς της Μιλένκοβα έφεραν τον Παναθηναϊκό στο 2-1 (25-19).



Στο τέταρτο και άκρως κρίσιμο σετ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με την Άτκινσον και την Παπαφωτίου στο +3 με τον Ολυμπιακό να παραμένει κοντά με άσσους από Νίζετιχ και Λαμπρούση έφερε το ματς στα ίσα. Μάλιστα οι «ερυθρόλευκες» απέκτησαν το μομέντουμ και αφού αρχικά έκαναν το 8-8 έκαναν ένα φανταστικό σερί 5-0 και έφτασαν στο 13-8.



Το μομέντουμ έχει ξεκάθαρα χρώμα «ερυθρόλευκο» καθώς οι φανταστικές άμυνες της Νίζετιχ στην πίσω ζώνη και η εκτελεστική δεινότητα της Καράρο και της Κούμπουρα έφεραν τον Ολυμπιακό στο +7 (17-10). Οι «πράσινες» βρήκαν απάντηση μειώνοντας με την Καρκάσες και τη Μεταξά (17-13 και 18-14) όμως ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και με υπέροχες αντιδράσεις από Κούμπουρα και Νίζετιχ έφτασε στο 23-16. Η Καρκάσες προσπάθησε με δυο διαδοχικούς πόντους να πατήσει το «κουμπί» της αντεπίθεσης για τον Παναθηναϊκό, όμως οι «ερυθρόλευκες» έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το σετ με 25-19 οδηγώντας το ματς στο τάι μπρέικ.



Με εξαιρετικές άμυνες και πολύ δύσκολα σερβίς οι δυο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο στο τάι μπρέικ. Άτκινσον για τον Παναθηναϊκό και Κούμπουρα για τον Ολυμπιακό ήταν οι πρωταγωνίστριες με τις «πράσινες» να κάνουν ένα σημαντικό σερί 4-0 και να φτάνουν στο 9-5, αναγκάζοντας τον Λορέντσο Μιτσέλι να καλέσει τάιμ άουτ.



Οι «ερυθρόλευκες» πίεσαν την υποδοχή του Παναθηναϊκού με Νίζετιχ και Μιλένκοβα να μειώνουν από το -3 στον πόντο (14-13) όμως οι «πράσινες» καθάρισαν το ματς 3-2.



Τα σετ: 21-25, 52-15, 52-19, 19-25, 15-13

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

