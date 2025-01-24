Australian Open: Εγκατέλειψε τραυματίας τον ημιτελικό με Ζβέρεφ ο Τζόκοβιτς

Άδοξο τέλος είχε η προσπάθεια του Νόβακ Τζόκοβιτς για τον 25ο τίτλο Grand Slam στην καριέρα του. Ο Σέρβος τενίστας εγκατέλειψε τον ημιτελικό με τον Σάσα Ζβέρεφ λόγω τραυματισμού, που τον ταλαιπωρούσε από τον προχθεσινό προημιτελικό απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ.



Μετά το πρώτο σετ, που το έχασε με 7-5 από τον 27χρονο Γερμανό αντίπαλό του, ο 37χρονος δεν μπορούσε να συνεχίσει με μερίδα από το κοινό να αποδοκιμάζει και τον Ζβέρεφ να αντιδρά.

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.



Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN January 24, 2025

«Ξέρω πως ο κόσμος έχει πληρώσει ακριβό εισιτήριο και ήθελε να δει έναν σπουδαίο ημιτελικό, αλλά δεν είναι δίκαιο να αποδοκιμάζεται ένας τόσο σπουδαίος τενίστας, που έχει δώσει όλο του το είναι για το τένις τα τελευταία 20 χρόνια. Σας παρακαλώ, δείξτε σεβασμό σε έναν αθλητή όταν βγαίνει εκτός με τραυματισμό», τόνισε ο Ζβέρεφ, που πλέον περιμένει αντίπαλο στον τελικό της Κυριακής από το ζευγάρι του Γιανίκ Σίνερ με τον Μπεν Σέλτον.

Zverev on some of the crowd booing Djokovic after retiring from Australian Open



“Please guys don’t boo a player when he goes out with injury. I know everyone paid for tickets.. but Novak has given everything of his life to the sport the last 20 years”



pic.twitter.com/faY33oKgk5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2025

