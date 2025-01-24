Λογαριασμός
Australian Open: Εγκατέλειψε τραυματίας τον ημιτελικό με Ζβέρεφ ο Τζόκοβιτς-Αποδοκιμασίες από το κοινό - Βίντεο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εγκατέλειψε τον ημιτελικό του Αυστραλιανού Open μετά το πρώτο σετ λόγω τραυματισμού

Australian Open: Εγκατέλειψε τραυματίας τον ημιτελικό με Ζβέρεφ ο Τζόκοβιτς

Άδοξο τέλος είχε η προσπάθεια του Νόβακ Τζόκοβιτς για τον 25ο τίτλο Grand Slam στην καριέρα του. Ο Σέρβος τενίστας εγκατέλειψε τον ημιτελικό με τον Σάσα Ζβέρεφ λόγω τραυματισμού, που τον ταλαιπωρούσε από τον προχθεσινό προημιτελικό απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ.

Μετά το πρώτο σετ, που το έχασε με 7-5 από τον 27χρονο Γερμανό αντίπαλό του, ο 37χρονος δεν μπορούσε να συνεχίσει με μερίδα από το κοινό να αποδοκιμάζει και τον Ζβέρεφ να αντιδρά.

«Ξέρω πως ο κόσμος έχει πληρώσει ακριβό εισιτήριο και ήθελε να δει έναν σπουδαίο ημιτελικό, αλλά δεν είναι δίκαιο να αποδοκιμάζεται ένας τόσο σπουδαίος τενίστας, που έχει δώσει όλο του το είναι για το τένις τα τελευταία 20 χρόνια. Σας παρακαλώ, δείξτε σεβασμό σε έναν αθλητή όταν βγαίνει εκτός με τραυματισμό», τόνισε ο Ζβέρεφ, που πλέον περιμένει αντίπαλο στον τελικό της Κυριακής από το ζευγάρι του Γιανίκ Σίνερ με τον Μπεν Σέλτον.

