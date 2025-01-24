Αταμάν: «Δεν μας σταματάει κανείς, το 8ο θα έρθει στο ΟΑΚΑ»

Με πάθος και πίστη για την ποιότητα του Παναθηναϊκού AKTOR και με αφορμή από την επική ανατροπή από το -20 απέναντι στη Ζάλγκιρις στο ΟΑΚΑ, το βράδυ της Πέμπτης, ο Εργκίν Αταμάν γι' ακόμα μια φορά εξέφρασε την πίστη του για όσα μπορεί να καταφέρει η ομάδα του και φέτος.

«Δεν θα μας σταματήσει κανείς, είμαστε η καλύτερη ομάδα σε ολόκληρο τον κόσμο» έγραψε στα social media με ένα βίντεο από τους οπαδούς του «τριφυλλιού» και συνέχισε:

«Έχουμε τους καλύτερους παίκτες, τους καλύτερους οπαδούς, το καλύτερο γήπεδο, τον καλύτερο πρόεδρο. Είτε με εμένα, είτε δίχως εμένα. Είτε με τον Λεσόρ, είτε χωρίς εκείνον. Είτε με τον Ομέρ και τον Γκριγκόνις, είτε δίχως αυτούς. Το 8ο αστέρι θα έρθει στο ΟΑΚΑ»!

