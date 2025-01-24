Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Ντέρμπι κορυφής στο κατάμεστο ΣΕΦ

Ντέρμπι κορυφής για την 23η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο ΣΕΦ!



Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε (24/1, 21:15, Nova Sports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), σε μια αναμέτρηση η οποία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην τελική κατάταξη της φετινής regular season!



Απόψε το βράδυ στο Φάληρο, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί επτά αγώνων που «τρέχουν» στη διοργάνωση, συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία τους η οποία τους έχει βάλει να… στρογγυλοκάθονται στην κορυφή της βαθμολογίας. Μετά το 2/2 τους την περασμένη «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία κόντρα σε Μπασκόνια και Ρεάλ Μαδρίτης, οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 16-6 και αποσπάστηκαν δύο νίκες από τους διώκτες τους, όμως την περασμένη Δευτέρα (20/1) έχασε με 78-72 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα του μετά από περισσότερο από έναν μήνα.

Χωρίς να καταφέρει να μπει στο κλίμα του μεγάλου ντέρμπι, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε κατώτερος της περίστασης και δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις πολλές απουσίες του «αιώνιου» αντιπάλου του, χάνοντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs της Stoiximan GBL. Μοναδικός που ξεχώρισε για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.

«Καταρχήν, δεν προσεγγίζουμε το παιχνίδι ως ένα ματς για την πρώτη θέση. Αυτό είναι πέρα από τη δική μας λογική και φιλοσοφία. Εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και το κάνουμε εδώ και χρόνια. Δεν είναι κλισέ αυτό. Δεν ασχολούμαστε με την πρώτη θέση. Θέλουμε προφανώς να πάμε στα play off, θέλουμε να έχουμε πλεονέκτημα έδρας, αν είναι δυνατόν, αλλά είναι πολύ πρόωρο να πούμε ότι είναι μάχη για την πρώτη θέση. Κάθε ματς μετράει. Προερχόμαστε από σερί νικών στην Euroleague και γενικά έχουμε παίξει καλά το τελευταίο δίμηνο. Εδώ είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Μια ομάδα που αμύνεται πολύ καλά πάνω στην μπάλα, που έχει πολύ σεταρισμένο τον τρόπο που αμύνεται και επιτίθεται, λόγω της φιλοσοφίας του προπονητή. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό το flow σε αυτό το παιχνίδι, ο ρυθμός, να παίξουμε με ταχύτητα, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα. Είναι σημαντικό να έχεις πολλές τελικές πάσες εναντίον τους, γιατί αν πας πολύ on ball δεν είσαι πρόβλημα. Άρα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Πιστεύουμε ότι θα παίξουμε καλύτερα από ότι στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό. Αναλύσαμε το τι δεν κάναμε καλά, τα λάθη μας και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ενόψει του αποψινού αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους εδώ και καιρό απόντες, Ράιτ και Έβανς.



Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται μόνη πίσω από τον Ολυμπιακό και στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 14-7 και χρωστώντας το εξ αναβολής παιχνίδι της με την Παρί. Σε πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, έχει φτιάξει νικηφόρο σερί 8 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ την περασμένη εβδομάδα επιβλήθηκε με 96-91 του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι και με 98-86 της Ζαλγκίρις στην έδρα της. Την περασμένη Κυριακή (19/1) πανηγύρισε την άνετη νίκη με 95-81 στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης με τη Γαλατασαράι, παραμένοντας στην κορυφή του τούρκικου πρωταθλήματος με ρεκόρ 14-1.



«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που είναι η καλύτερη στην Ευρώπη και της ομάδας που πάντα βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Πρέπει να ανησυχούμε πρώτα από όλα για το ομαδικό τους πνεύμα και παιχνίδι, την κυκλοφορία της μπάλας και μετά πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιους σπουδαίους παίκτες που είναι σε πολύ καλή κατάσταση όπως ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ», δήλωσε ενόψει του ματς ο προπονητής της Φενέρ, Σαρούνας Γιασικεβίτισιους, ο οποίος δεν έχει στη διάθεσή τους τραυματίες γκαρντ, Σκότι Ουίλμπεκιν και Γουέιντ Μπόλντγουιν.



Στη συνάντηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί με 82-71 στην Τουρκία, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει και στον μικρό τελικό της περσινής Ευρωλίγκας, με 87-84. Η περσινή αναμέτρηση στο ΣΕΦ είχε ολοκληρωθεί με τον Ολυμπιακό να νικάει με 84-81 στην παράταση, μετά το 61-61 της κανονικής διάρκειας.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Ρόμπερτ Βικλίτσκι (Τσεχία).

