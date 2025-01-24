Λογαριασμός
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έσπασε τα κοντέρ και αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους για το All Star Game για 2η συνεχόμενη σεζόν

Θα ηγηθεί της Team East μαζί με Τζέιλεν Μπράνσον, Ντόνοβαν Μίτσελ, Τζέισον Τέιτουμ και Καρλ Άντονι Τάουνς - 9η συνολική εμφάνιση του «Greek Freak»

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Γνωστές έγιναν οι αρχικές πεντάδες της Ανατολής και της Δύσης για τον αγώνα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της 17ης Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο για το All Star Game και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξασφάλισε για μία ακόμη χρονιά τη θέση του.

Ειδικότερα, όπως αμναφέρει και το NBC, ο «Greek Freak» θα βρεθεί εκεί για ένατη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας συγκεντρώσει τις περισσότερους ψήφους και θα ηγηθεί της Team East μαζί με τον Τζέιλεν Μπράνσον, τον Ντόνοβαν Μίτσελ, τον Τζέισον Τέιτουμ αλλά και τον Καρλ Άντονι Τάουνς.

Στην αντίπαλη περιφέρεια, θα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Στεφ Κάρι, ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Νίκολα Γιόκιτς και φυσικά ο «βασιλιάς» Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος γράφει ιστορία και πρόκειται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού που θα αγωνιστεί στο All Star Game σε ηλικία 40 ετών.

