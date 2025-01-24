Γνωστές έγιναν οι αρχικές πεντάδες της Ανατολής και της Δύσης για τον αγώνα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της 17ης Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο για το All Star Game και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξασφάλισε για μία ακόμη χρονιά τη θέση του.

Making his 9th #NBAAllStar appearance... Giannis Antetokounmpo of the @Bucks.



Drafted as the 15th pick in 2013 out of Greece, @Giannis_An34 is averaging 31.5 PPG, 12.0 RPG and 6.0 APG for the Bucks this season. pic.twitter.com/dCJnYqO4kF January 24, 2025

Ειδικότερα, όπως αμναφέρει και το NBC, ο «Greek Freak» θα βρεθεί εκεί για ένατη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας συγκεντρώσει τις περισσότερους ψήφους και θα ηγηθεί της Team East μαζί με τον Τζέιλεν Μπράνσον, τον Ντόνοβαν Μίτσελ, τον Τζέισον Τέιτουμ αλλά και τον Καρλ Άντονι Τάουνς.

Στην αντίπαλη περιφέρεια, θα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Στεφ Κάρι, ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Νίκολα Γιόκιτς και φυσικά ο «βασιλιάς» Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος γράφει ιστορία και πρόκειται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού που θα αγωνιστεί στο All Star Game σε ηλικία 40 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.