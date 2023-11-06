Αταμάν: «Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε άμεσα στο ρόστερ τον Ναν»

Χωρίς να ζοριστεί σε κανένα σημείο του ματς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σχετική ευκολία 112-60 του Απόλλωνα Πατρών στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.



Στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, αναφέρθηκε στα δεδομένα του ματς, ενώ στάθηκε και στην αυριανή (07/11, 12:15) άφιξη του Κέντρικ Ναν στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας πως θα γίνει προσπάθεια να μπει άμεσα στο ρόστερ του «τριφυλλιού».

«Ξέραμε ότι αυτό το παιχνίδι δε θα μας έκανε σοφότερους. Λόγω του ότι ο Απόλλωνας δεν είναι στο επίπεδο μας. Ήμασταν σοβαροί, κερδίσαμε, είμαστε αήττητοι και αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα σκεφτόμαστε μόνο τον αγώνα της Παρασκευής με την Άλμπα στο Βερολίνο και την προετοιμασία μας που ξεκινάει από αύριο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε για τον Ναν:



«Θα είναι εδώ αύριο και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Την Τετάρτη θα προπονηθεί για να δούμε και από κοντά την κατάσταση του και θα προσπαθήσουμε να τον βάλουμε άμεσα στο ρόστερ της ομάδας», ήταν, χαρακτηριστικά, τα λόγια του Τούρκου τεχνικού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.