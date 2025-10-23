Ο Εργκίν Αταμάν λίγο πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για την Μπολόνια όπου θα κοντραριστεί με τη Βίρτους το βράδυ της Παρασκευής, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για την αναμέτρηση, αλλά και για την απουσία του Χολμς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι δύσκολο κι επικίνδυνο παιχνίδι, παίζουν καλά εντός έδρας. Είναι πολύ aggressive ομάδα και θα πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα.

Κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου θα υπάρχουν απουσίες και τραυματισμοί. Ο Χολμς είχε τεράστια συμβολή στα τελευταία δυο ματς και θα μας λείψει.

Αλλά το πιο δύσκολο δεν είναι το κομμάτι των απουσιών, αλλά εκείνο των παικτών που είναι μαζί μας, αλλά είναι τραυματίες, δεν έχουν προπονηθεί κανονικά και δεν ξέρουμε πώς θα παίξουν και πόσο».

