Αναμέτρηση με χαρακτήρα «must win» για την ΑΕΚ που υποδέχεται την Αμπερντίν στην OPAP Arena στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από ήττα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Σέντρα στις 19:45 με τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 4, ραδιοφωνική περιγραφή από bwinΣΠΟΡ FM και live ενημέρωση από sport-fm.gr.

Στο στρατόπεδο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς η αντίδραση και οι τρεις βαθμοί απόψε είναι μονόδρομος. Δεδομένα είναι το πρώτο ματς της φετινή σεζόν -με εξαίρεση τα προκριματικά που δεν υπήρχε περιθώριο λάθους- που ο «δικέφαλος» είναι με την πλάτη στον τοίχο και πρέπει να βγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, μετά τις δύο ήττες στα τελευταία τρία παιχνίδια.

Αρχικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ήττα από την Τσέλιε με 3-1 στη Σλοβενία έχει φέρει την ΑΕΚ σε μια συνθήκη που δεν γίνεται να πετάξει άλλους βαθμούς, ιδίως, στην έδρα της για να μην χάσει επαφή τόσο με τις θέσεις που εξασφαλίζουν πρόκριση, όσο και με την οκτάδα που είναι ο στόχος για μην χρειαστεί να παίξει playoffs και να προκριθεί απευθείας στους «16».

Παράλληλα, ο «δικέφαλος» προέρχεται και από την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία συνδυάστηκε με μια κακή εμφάνιση -από το σημείο που δέχτηκε το πρώτο γκολ και μετά- που δεν της αφήνει άλλα περιθώρια για απώλειες: εκτός του αποψινού ματς την Κυριακή (26/10) η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Φάληρο τον Ολυμπιακό και θέλει να πάει στο ντέρμπι με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει σε επαφή με την κορυφή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου ότι «μια ήττα δεν μπορεί να καταστρέψει τα πάντα» και πως «υπολογίζω όλους τους ποδοσφαιριστές που έχω στη διάθεσή μου», ενώ στο αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι ο Άρολντ Μουκουντί -που πρόλαβε οριακά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ- είναι αμφίβολος, μιας και ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα στην προπόνηση της Τετάρτης (22/10).

