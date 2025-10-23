Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και Ολυμπιακός ετοιμάζονται για μια ακόμη μεγάλη βραδιά στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται όπως πάντα στο πλευρό τους.
Την Παρασκευή (24/10) οι «αιώνιοι» έχουν εκτός έδρας δοκιμασίες και θέλουν να περάσουν αλώβητοι από Μπολόνια και Μόναχο, δίνοντας συνέχεια στις νίκες.
Πρώτος ρίχνεται στην μάχη ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ο οποίος φιλοξενείται από την Μπολόνια στις 21:00. Τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν να παραμείνουν στην κορυφή περιγράφει από την Ιταλία ο Γιώργος Πετρίδης.
Στις 21:45 η σκυτάλη περνά στα χέρια του Ολυμπιακού που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάγερν, με στόχο να φύγει νικητής από την Βαυαρία. Στην περιγραφή του αγώνα ο Νίκος Ζέρβας.
Μετά τη λήξη των αναμετρήσεων, ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για να ακουστούν και οι δικές τους απόψεις.
Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός.
Αυτή η Παρασκευή (24/10) ανήκει στην Euroleague.
Ανήκει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6
