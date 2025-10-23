Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι εκτός έδρας δοκιμασίες των «αιωνίων» στη Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Την Παρασκευή (24/10) οι «αιώνιοι» έχουν εκτός έδρας δοκιμασίες και θέλουν να περάσουν αλώβητοι από Μπολόνια και Μόναχο, δίνοντας συνέχεια στις νίκες

bwinΣΠΟΡ FM

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και Ολυμπιακός ετοιμάζονται για μια ακόμη μεγάλη βραδιά στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται όπως πάντα στο πλευρό τους.

Την Παρασκευή (24/10) οι «αιώνιοι» έχουν εκτός έδρας δοκιμασίες και θέλουν να περάσουν αλώβητοι από Μπολόνια και Μόναχο, δίνοντας συνέχεια στις νίκες.

Πρώτος ρίχνεται στην μάχη ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ο οποίος φιλοξενείται από την Μπολόνια στις 21:00. Τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν να παραμείνουν στην κορυφή περιγράφει από την Ιταλία ο Γιώργος Πετρίδης.

Στις 21:45 η σκυτάλη περνά στα χέρια του Ολυμπιακού που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάγερν, με στόχο να φύγει νικητής από την Βαυαρία. Στην περιγραφή του αγώνα ο Νίκος Ζέρβας. 

Μετά τη λήξη των αναμετρήσεων, ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για να ακουστούν και οι δικές τους απόψεις. 

Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός. 
Αυτή η Παρασκευή (24/10) ανήκει στην Euroleague. 
Ανήκει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: bwin ΣΠΟΡ FM Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark