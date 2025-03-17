Αταμάν: «Δεν μου άρεσε ο τρόπος που παίξαμε, ήμασταν soft»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 21 στα 21 κερδίζοντας και τον Άρη μέσα στη Θεσσαλονίκη με 83-73, για την 21η αγωνιστική της Basket League.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν το νικηφόρο σερί τους, όμως παρά τη νίκη αυτή ο προπονητής, Εργκίν Αταμάν, μόνο ικανοποιημένος δεν έμεινε από την εμφάνιση των παικτών του και στη συνέντευξη Τύπου δεν το έκρυψε.

Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν «soft» και έκανε πολλά λάθη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

«Είμαστε στην πρώτη θέση στο Πρωτάθλημα. Είμαστε η μοναδική αήττητη ομάδα σε εγχώριο Πρωτάθλημα απ’ όλες τις ομάδες της Euroleague. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνισή μας γιατί κάναμε πολλά λάθη. Δεν μου άρεσε η εμφάνισή μας, ήταν soft. Κάθε φορά που ο αντίπαλος ήταν στην επίθεση δεν ήμασταν αυτοί που θα έπρεπε και παράλληλα κάναμε λάθη με την μπάλα στα χέρια μας. Κερδίσαμε αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από το μπάσκετ που αποδώσαμε.

Το πρόβλημα ήταν ότι δεν απαντήσαμε στη σκληράδα του Άρη. Πρέπει να βελτιωθούμε γενικά σ’ αυτόν τον τομέα. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμη. Έχουμε τέσσερα παιχνίδια στην Euroleague και τίποτε δεν έχει κριθεί ως προς το πλεονέκτημα της έδρας. Ειλικρινά δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Περιμένω ενημέρωση από το ιατρικό επιτελείο».

