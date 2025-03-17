Παναθηναϊκός: Τι έχουν κάνει ως τώρα οι μεταγραφές του καλοκαιριού (vid)

Η διακοπή των Εθνικών ομάδων έχει βάλει στον “πάγο” την αγωνιστική δράση στην Super League 1, όπου ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια. Ο Παναθηναϊκός, αφού οι πιθανότητες για πρωτάθλημα είναι μηδαμινές, στοχεύει στο να τερματίσει όσο το δυνατό ψηλότερα. Το καλοκαίρι το “τριφύλλι” ξόδεψε αρκετά εκατομμύρια για να αναβαθμίσει το ρόστερ του. Φυσικά το βάρος έπεσε στην μεσοεπιθετική γραμμή με τους Τετέ και Πελίστρι, ενώ στην μεσαία γραμμή ήρθε ο Ουναϊ ως δανεικός από την Μαρσέιγ.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.