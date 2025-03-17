Basketleague: Ο Παναθηναϊκός λύγισε με 83-73 τον μαχητικό Άρη

Βρήκε τις λύσεις κόντρα στον μαχητικό Άρη και έφυγε νικητής από το «Αλεξάνδρειο» ο Παναθηναϊκός. Παρότι βρήκαν απέναντί τους μια ομάδα που πάλεψε και ήταν ανταγωνιστική παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες της, οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο κα' όλη τη διάρκεια του αγώνα και τελικά πήραν τη νίκη με 83-73, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους (21-0) στην Stoiximan GBL.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Αταμάν, η οποία την ερχόμενη Παρασκευή (21/3, 21:15) θα φιλοξενήσει την Άλμπα για την Ευρωλίγκα, ήταν οι Όσμαν (21π, 5 ριμπ), Ναν (14π) και Ερναγκόμεθ (12π, 5 ριμπ), ενώ για τον Άρη, ο οποίος έπεσε στο 8-13, ξεχώρισαν Γουίλις (18π), Φιγκερόα (14π, 6 ριμπ) και Χοτζ (12π).

Το ματς:

Με Κούπερ, Γούντμπερι, Φιγκερόα, Χατζηδάκη και Τζούστον στην αρχική του πεντάδα ο Άρης, ο οποίος παρατάχθηκε με δεκάδα έχοντας απόντες τους Τολιόπουλο, Μποχωρίδη και Ρόμπερτς, ενώ δεν αγωνίστηκε ούτε ο Γκιουζέλης. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με Καλαϊτζάκη, Μπράουν, Ναν, Ερναγκόμεθ και Γκέιμπριελ, έχοντας τις γνωστές απουσίες των Γιούρτσεβεν, Λεσόρ και Γκριγκόνις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Καλαϊτζάκη να κάνει συνεχόμενα κλεψίματα και να σκοράρει τα με λέι απ του τα πρώτα καλάθια, ενώ ο Άρης έμεινε χωρίς πόντο για 3,5 αγωνιστικά λεπτά, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται 9-0 με τρίποντο του Ερναγκόμεθ! Ο Φιγκερόα έσπασε το ρόδι» για τους γηπεδούχους, ενώ οι Γκέιμπριελ και Ναν διαμόρφωσαν το 4-13, με τον Άρη να αντιδρά και να φτιάχνει σερί 11-0 χάρη σε διαδοχικά τρίποντα από Χοτζ, Τζούστον και Γουίλις, παίρνοντας το πρώτο του προβάδισμα (15-13). Ο Γκραντ απάντησε για το 15-16, αλλά ο Γουίλις ευστόχησε σε νέο τρίποντο και ο Φιγκερόα έκανε το 20-16 με εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα, πριν ο Σλούκας διαμορφώσει το 20-17 της πρώτης περιόδου με μία βολή του.

Ο Χοτζ με το τρίτο εύστοχο τρίποντό του στις τρεις του προσπάθειες, έβαλε ξανά τον Άρη στο +4 (23-19), ο Όσμαν έβαλε το πρώτο του καλάθι στο ματς για το 23-21, ενώ ο Γούντμπερι με floater και ο Κούπερ με λέι απ, έδωσαν στην ομάδα του Βετούλα το μεγαλύτερό της προβάδισμα (+6, 27-21). Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με καλάθι-φάουλ του Ναν και με συνεχόμενους πόντους του Όσμαν, πήρε μετά από αρκετή ώρα ξανά το προβάδισμα (28-30), όμως ο Άρης συνέχισε να παρουσιάζεται ανταγωνιστικός, ισοφαρίζοντας σε 30-30 και 32-32 με καλάθια του Χατζηδάκη. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός «έδεσε» την άμυνά του και έφτιαξε σερί 12-1, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια όντας στο +11 (33-44).

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ναν να ευστοχεί σε τρίποντο και να φτάνει τους 13, εκτοξεύοντας τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό στο +14 (33-47), ενώ ο Ερναγκόμεθ με δικό του τρίποντο έκανε το 37-52. Εκεί που φάνηκε ότι οι «πράσινοι» θα… ξεμάκραιναν, ο Άρης έφτιαξε σερί 10-0 με συνεχόμενους πόντους του Γούντμπερι και με ένα follow του Γουίλις, μειώνοντας σε 47-52. Ο Όσμαν έφτασε τους 11, διαμορφώνοντας το 49-56, με τον Τούρκο φόργουορντ να ευστοχεί και σε τρίποντο, ξαναδίνοντας διψήφια διαφορά (49-59) στον Παναθηναϊκό, ο οποίος επέβαλε τον ρυθμό του και έκλεισε το δεκάλεπτο έχοντας πάρει το μεγαλύτερό του προβάδισμα (51-67).

Οδεύοντας προς την «τελική ευθεία» του ματς, ο Όσμαν με τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά υπέρ των φιλοξενούμενων στο +19 (51-70), ο Γουίλις με συνεχόμενους πόντους του μείωσε σε 55-70, ενώ λίγο αργότερα ένα follow του Χατζηδάκη και ένα τρίποντο του Χοτζ έφεραν τον Άρη στο -9 (63-72). Παρότι οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν στον Παναθηναϊκό να εφησυχάσει, η ομάδα του Αταμάν διατήρησε τη διαφορά ασφαλείας της, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 83-73.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 33-44, 51-67, 73-83

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.