Οριστικά χωρίς τον Δημήτρη Κουρμπέλη θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδος στα δύο ματς με αντίπαλο τη Σκωτία για τα μπαράζ ανόδου του Nations League.

Ο Έλληνας χαφ, ο οποίος έχει μια ενόχληση στον δικέφαλο, εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο και δεν θα είναι έτοιμος για τα δύο παιχνίδια. Κάπως έτσι, η πρόσκλησή του στη «γαλανόλευκη» ανακλήθηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει μια λιγότερη λύση για τον άξονα.

Κατά τα άλλα, στην πρώτη προπόνηση σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν με τις ομάδες τους μέσα στο σαββατοκύριακο έκαναν αποκατάσταση.

Οι υπόλοιποι, δηλαδή οι διεθνείς που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα ακολούθησαν το κανονικό πρόγραμμα.

Αύριο η προπόνηση είναι στις 18:00 και πάλι στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στον Ρέντη.

