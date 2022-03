Σε μια «συνέντευξη» με την Κέισι Ντελάκουα, καλή της φίλη και πρώην παρτενέρ της στο διπλό, η Άσλεϊ Μπάρτι, Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε γνωστό ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση!

Μόλις δύο μήνες μετά την κατάκτηση του Australian Open, η 25χρονη Αυστραλή βάζει πρόωρο τέλος στην καριέρα της, με στόχο να κυνηγήσει τα όνειρα που έχει εκτός γηπέδων.

«Είναι η πρώτη φορά που το λέω δυνατά και, ναι, είναι δύσκολο να το πω. Δεν έχω πλέον την ενέργεια, τη συναισθηματική θέληση που χρειάζεται για να προκαλέσεις τον εαυτό σου στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι άδεια.

Congratulations on an incredible career, @ashbarty 💙



The tennis community, especially in Australia, will miss you dearly but is all the better for the standard you set as a person and a player.



Forever a world No.1 role model 🏆 pic.twitter.com/oQ8HHgUFIJ